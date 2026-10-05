TORNEO ILAN DE FUNDACIÓN ANTÁRTICA21 DEFINIÓ EN PUERTO NATALES A SU REPRESENTANTE PARA LA FINAL NACIONAL

Estrategia, biodiversidad y espíritu antártico marcaron la realización del Torneo Nacional de ILAN en Puerto Natales. La fecha se disputó en Ludopía, punto de encuentro de la comunidad local de juegos de mesa, y sumó a la capital de Última Esperanza al circuito que recorre distintas ciudades del país. La iniciativa es organizada por Fundación Antártica21 y desarrollada por Juegos Within Play.

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La propuesta llevó el continente blanco a la mesa de juego. En ILAN, cada participante encabeza una expedición científica y busca alcanzar 40 puntos de victoria mediante cartas de Biodiversidad, que representan especies y su lugar en la cadena alimentaria, y cartas de Factores, vinculadas a fenómenos naturales o acciones humanas que inciden en el ecosistema. La combinación de cuatro o cinco cartas de distintos colores permite formar una Trama Trófica, una de las claves para avanzar en la partida.

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Para Edgardo Vega, director ejecutivo de Fundación Antártica21, la iniciativa se ha consolidado como uno de los pilares de la organización. "Ha crecido año a año y despertado el interés de comunidades de distintas partes de Chile que nos piden ser sede. Nuestro sueño es tener al menos una ciudad representada en cada región del país", explicó.

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Vega subrayó que el torneo también busca crear conciencia sobre la Antártica. A través de sus especies y ecosistemas, ILAN acerca a quienes participan al continente blanco y, al mismo tiempo, invita a reflexionar sobre el rol de las personas y la forma en que se relacionan con el planeta.





El alcance de la propuesta también ha sido reconocido fuera de Chile. En 2023, ILAN fue escogido como el juego favorito de los jueces en Roll a Game EXPO, una de las ferias de juegos de mesa más grandes de México y una de las más relevantes de Latinoamérica.

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En la etapa natalina, cada participante enfrentó tres partidas con rivales diferentes. Los mejores puntajes dieron paso a una mesa final, en una jornada que puso a prueba la planificación, la lectura del juego y la capacidad de construir redes tróficas.

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La fecha local permitió definir a Ilaen Guarda como ganador y representante de Puerto Natales para la gran final nacional en Santiago. Tras obtener el cupo, se mostró emocionado y muy contento de ser parte de los finalistas que viajarán a la capital. "Estoy muy emocionado. Fue un torneo muy difícil, porque todos los rivales tenían muy buenas estrategias y conocían muy bien el juego. Gané por solo un punto y, como era mi primer torneo, la experiencia fue completamente genial. A quienes todavía no saben si inscribirse en la fecha de Punta Arenas, les diría que se atrevan, que estudien el juego y vayan con todo: no es difícil de aprender, es muy entretenido y vale completamente la pena. Nos vemos en Santiago", agregó Guarda. El premio considera viaje y alojamiento para competir frente a representantes de otras ciudades y mantener a Magallanes en carrera por el premio principal.

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En esa instancia se disputará un crucero de ocho días a la Antártica para dos personas, valorado en cerca de 40 mil dólares. Más allá de la competencia, el paso de ILAN por Puerto Natales acercó la biodiversidad del océano Austral a nuevos públicos a través de una experiencia que une entretención, conocimiento científico y vínculo con el territorio.

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Información del circuito

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Durante noviembre se disputará en Punta Arenas la final clasificatoria del Torneo Nacional de ILAN. Las personas interesadas aún están a tiempo de inscribirse y sumarse a la competencia. El calendario, las inscripciones y los antecedentes de las próximas etapas están disponibles en https://torneoilan.withinplaygames.com/events

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