Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

5 de octubre de 2026

TORNEO ILAN DE FUNDACIÓN ANTÁRTICA21 DEFINIÓ EN PUERTO NATALES A SU REPRESENTANTE PARA LA FINAL NACIONAL

Ilaen Guarda ganó la fecha local disputada en Ludopía y representará a Puerto Natales en la final nacional, manteniendo a Magallanes en carrera por un crucero a la Antártica.

Ilaen2026
Estrategia, biodiversidad y espíritu antártico marcaron la realización del Torneo Nacional de ILAN en Puerto Natales. La fecha se disputó en Ludopía, punto de encuentro de la comunidad local de juegos de mesa, y sumó a la capital de Última Esperanza al circuito que recorre distintas ciudades del país. La iniciativa es organizada por Fundación Antártica21 y desarrollada por Juegos Within Play.

La propuesta llevó el continente blanco a la mesa de juego. En ILAN, cada participante encabeza una expedición científica y busca alcanzar 40 puntos de victoria mediante cartas de Biodiversidad, que representan especies y su lugar en la cadena alimentaria, y cartas de Factores, vinculadas a fenómenos naturales o acciones humanas que inciden en el ecosistema. La combinación de cuatro o cinco cartas de distintos colores permite formar una Trama Trófica, una de las claves para avanzar en la partida.

Para Edgardo Vega, director ejecutivo de Fundación Antártica21, la iniciativa se ha consolidado como uno de los pilares de la organización. "Ha crecido año a año y despertado el interés de comunidades de distintas partes de Chile que nos piden ser sede. Nuestro sueño es tener al menos una ciudad representada en cada región del país", explicó.

Vega subrayó que el torneo también busca crear conciencia sobre la Antártica. A través de sus especies y ecosistemas, ILAN acerca a quienes participan al continente blanco y, al mismo tiempo, invita a reflexionar sobre el rol de las personas y la forma en que se relacionan con el planeta.

El alcance de la propuesta también ha sido reconocido fuera de Chile. En 2023, ILAN fue escogido como el juego favorito de los jueces en Roll a Game EXPO, una de las ferias de juegos de mesa más grandes de México y una de las más relevantes de Latinoamérica.

En la etapa natalina, cada participante enfrentó tres partidas con rivales diferentes. Los mejores puntajes dieron paso a una mesa final, en una jornada que puso a prueba la planificación, la lectura del juego y la capacidad de construir redes tróficas.

La fecha local permitió definir a Ilaen Guarda como ganador y representante de Puerto Natales para la gran final nacional en Santiago. Tras obtener el cupo, se mostró emocionado y muy contento de ser parte de los finalistas que viajarán a la capital. "Estoy muy emocionado. Fue un torneo muy difícil, porque todos los rivales tenían muy buenas estrategias y conocían muy bien el juego. Gané por solo un punto y, como era mi primer torneo, la experiencia fue completamente genial. A quienes todavía no saben si inscribirse en la fecha de Punta Arenas, les diría que se atrevan, que estudien el juego y vayan con todo: no es difícil de aprender, es muy entretenido y vale completamente la pena. Nos vemos en Santiago", agregó Guarda. El premio considera viaje y alojamiento para competir frente a representantes de otras ciudades y mantener a Magallanes en carrera por el premio principal.

En esa instancia se disputará un crucero de ocho días a la Antártica para dos personas, valorado en cerca de 40 mil dólares. Más allá de la competencia, el paso de ILAN por Puerto Natales acercó la biodiversidad del océano Austral a nuevos públicos a través de una experiencia que une entretención, conocimiento científico y vínculo con el territorio.

Información del circuito

Durante noviembre se disputará en Punta Arenas la final clasificatoria del Torneo Nacional de ILAN. Las personas interesadas aún están a tiempo de inscribirse y sumarse a la competencia. El calendario, las inscripciones y los antecedentes de las próximas etapas están disponibles en https://torneoilan.withinplaygames.com/events


EVACAM ANTARTICA FOTO 8

C-130 HÉRCULES DE LA FACH CONCRETÓ EN MENOS DE 24 HORAS EVACUACIÓN AEROMÉDICA DESDE LA ANTÁRTICA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CADEM: DESAPROBACIÓN DE KAST ESCALA AL 63% Y ALCANZA SU NIVEL MÁS ALTO DESDE MARZO

Leer Más

En cuanto a la responsabilidad por el bajo crecimiento de la economía chilena, un 46% responsabilizó al gobierno actual, mientras que un 27% atribuyó esa situación a las administraciones anteriores.

En cuanto a la responsabilidad por el bajo crecimiento de la economía chilena, un 46% responsabilizó al gobierno actual, mientras que un 27% atribuyó esa situación a las administraciones anteriores.

Kast
nuestrospodcast
arturguala

QUIÉN ES EL CHILENO DE 35 AÑOS QUE LEVANTÓ UN RESTAURANTE EN LA CAPITAL DE LAS ISLAS FALKAND/MALVINAS

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
Ilaen2026

TORNEO ILAN DE FUNDACIÓN ANTÁRTICA21 DEFINIÓ EN PUERTO NATALES A SU REPRESENTANTE PARA LA FINAL NACIONAL

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
ajedrez

AJEDRECISTAS MAGALLÁNICOS DESTACAN EN FINAL NACIONAL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Nueva app de Chile Travel (1)

SERNATUR LANZA APLICACIÓN PARA PLANIFICAR VIAJES Y DESCUBRIR ATRACTIVOS DE MAGALLANES Y CHILE

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.