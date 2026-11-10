Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
EDELMAG
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

10 de noviembre de 2026

ESTUDIANTES DEL INSUCO REPRESENTARÁN A MAGALLANES EN LA FINAL NACIONAL DE DEBATE ESCOLAR PARTICIPATIVO 2026

El equipo del Instituto Superior de Comercio de Punta Arenas obtuvo el primer lugar en la instancia regional y viajará a la Región de Valparaíso para participar en la competencia nacional los días 11 y 12 de noviembre.

insucodebatemagallanes

​El seremi de Educación de Magallanes, José Raúl Alvarado Díaz, encabezó un desayuno de despedida para reconocer y desear éxito a los estudiantes del Instituto Superior de Comercio (INSUCO) de Punta Arenas, quienes representarán a la región en la Final Nacional de Debate Escolar Participativo 2026.

 
La delegación está integrada por José Iván Gaete Velásquez y Asaf Vladimir Lavados Maldonado, ambos estudiantes de cuarto medio, y Constanza Belén Fernández Vidal, de segundo medio. El equipo obtuvo el primer lugar en la instancia regional, logro que les permitió clasificar a la final nacional, que se desarrollará los días 11 y 12 de noviembre en la Región de Valparaíso.

 
Durante el encuentro también participaron el docente guía, Lukas Puz Segovia, y la directora del establecimiento, Ivonne Hermosilla, quienes acompañarán y apoyarán a los estudiantes en esta experiencia.

 
En la oportunidad, el seremi conoció detalles del itinerario y la preparación del equipo, además de destacar el compromiso de los estudiantes y el trabajo formativo desarrollado por el establecimiento. Asimismo, les deseó el mayor de los éxitos en esta instancia, confiando en que representarán de la mejor manera a la Región de Magallanes.

senadorkusanovic

KUSANOVIC EXIGE ELIMINAR EL IVA DEL SOBREPRECIO EN LOS COMBUSTIBLES Y RESPALDA EL MALESTAR DE CAMIONEROS Y VECINOS DE AYSEN Y MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
b74cc62c-393a-4799-9d38-c3055457cf6f-medium-standard-q100

REFUERZO A INFRAESTRUCTURA DEL RÍO DE LAS MINAS DE PUNTA ARENAS MARCA ÚLTIMA SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL

Leer Más

Inversión de $5.774.500.000, vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

core09112026
nuestrospodcast
Mesa Nudos Críticos CChC Minvu (31)

CCHC MAGALLANES, MINVU Y SERVIU INICIAN MESA ESTRATÉGICA PARA AGILIZAR PROYECTOS DE VIVIENDA

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
CASINO
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
ANDES SALUD
banner shakletone
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
Grupo Actual
insucodebatemagallanes

ESTUDIANTES DEL INSUCO REPRESENTARÁN A MAGALLANES EN LA FINAL NACIONAL DE DEBATE ESCOLAR PARTICIPATIVO 2026

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
banner buses fernandez
arcanovios gift
umag
banner methanex
Grupo Actual
CASINO
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
sesion directorio

DIRECTORIO DE CORMAG PRIORIZA NUEVAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO DE MAGALLANES

Grupo Actual
banner shakletone
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
c383cf53-31c3-4114-912c-3ef95cb8786f
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
CASINO SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
EDELMAG
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
c96535e3-319e-40a8-98fa-077eb61f9420-medium-standard-q100
banner buses fernandez
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
carlos sánchez

COLUMNA DE OPINIÓN | EL SUICIDIO POLÍTICO DE KAST: AFERRARSE A RABAT

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.