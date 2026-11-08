VECINOS DE RÍO VERDE PARTICIPARON EN TALLER DE BANQUETERÍA Y COCTELERÍA

Vecinos y vecinas de Río Verde participaron en un Taller de Banquetería y Coctelería, instancia formativa que combinó contenidos teóricos y prácticos para entregar nuevos conocimientos y herramientas a la comunidad.

Durante la jornada, los participantes aprendieron sobre manipulación higiénica de alimentos, organización del puesto de trabajo y técnicas de preparación y montaje de tablas, bocados individuales, canapés y brochetas. También abordaron la combinación de ingredientes y la presentación de distintas bebidas.

La alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez Barrientos, valoró la realización de esta actividad y señaló que estos espacios permiten a los vecinos adquirir nuevas habilidades, compartir experiencias y desarrollar conocimientos que pueden aplicar en su vida cotidiana.

Entre las participantes, Paola Pérez, del sector Vega Fabres, destacó los aprendizajes relacionados con las preparaciones y la presentación de alimentos. En tanto, María Yolanda Soto, de Isla Riesco, valoró la oportunidad de conocer nuevas técnicas y descubrir habilidades que pueden seguir desarrollando.

A través de este tipo de actividades, la Municipalidad de Río Verde busca mantener espacios de formación y encuentro para los habitantes de la comuna, mediante talleres orientados al aprendizaje y desarrollo de nuevas capacidades.

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