CÍRCULO CREANDO VÍNCULOS CERRÓ SU SEGUNDO SEMESTRE CON 60 PARTICIPANTES

Con una positiva evaluación de sus participantes, la Municipalidad de Punta Arenas realizó el cierre del segundo semestre del programa "Círculo Creando Vínculos", iniciativa que busca acompañar a las familias durante el embarazo y los primeros meses de vida de sus hijos e hijas, mediante talleres orientados al bienestar, el fortalecimiento del vínculo afectivo y la generación de redes de apoyo.

Debido al interés que despertó su primera versión, desarrollada durante el primer semestre como plan piloto y que benefició a 40 personas, el programa amplió su cobertura para esta segunda etapa, alcanzando un total de 60 cupos; 30 destinados a mujeres gestantes y otros 30 para madres, padres o cuidadores de bebés de hasta 11 meses.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la respuesta de la comunidad y la importancia de generar espacios de acompañamiento para quienes viven esta etapa. "Estamos muy contentos. Comenzamos este programa el año pasado de manera muy tímida, pensando en nuevas formas de vincularnos con la maternidad. En un momento en que nuestra ciudad registra una baja natalidad, también surge la pregunta de cómo podemos ayudar a las mamás que hoy tienen hijos, para que este proceso sea acompañado y puedan vivirlo con autocuidado y bienestar", señaló.

La autoridad comunal agregó que la iniciativa ha permitido reunir a mujeres que están esperando a sus hijos con otras que ya iniciaron la crianza, generando vínculos y experiencias compartidas. "Nos ha sorprendido la respuesta de nuestras vecinas. Se han creado lazos y, como Municipalidad, colaboramos activamente para que la maternidad sea una experiencia bonita, en la que las mujeres se sientan acompañadas y cuidadas. Estamos muy contentos con los resultados de estos talleres, que por supuesto continuaremos el próximo año", afirmó.

Entre las actividades desarrolladas se encuentran talleres de porteo ergonómico y Mai Tai, danza porteo, movimiento y fortalecimiento del piso pélvico, además de sesiones de Qigong y meditación en movimiento. Estas instancias combinaron contenidos educativos, recreativos y terapéuticos, junto con espacios de encuentro entre las participantes.

Constanza Águila, una de las asistentes, valoró la oportunidad de participar, especialmente desde su experiencia como mamá primeriza. "Es un taller muy bueno y agradezco mucho esta oportunidad, tanto a la Municipalidad como al alcalde. Para una mamá primeriza es una instancia que se valora muchísimo, porque también permite trabajar el amor propio y dejar atrás esa idea de que la maternidad tiene que vivirse desde la culpa o que mientras más se sufre, mejor. Aquí entregan muchas herramientas y eso se agradece", comentó.

La participante también destacó la variedad de contenidos que ha podido conocer, como piso pélvico, Qigong, masajes faciales y yoga porteo, donde han trabajado el autoconocimiento, la meditación y el bienestar personal.

Por su parte, Dafne Atuán resaltó especialmente la posibilidad de compartir con otras mujeres que atraviesan experiencias similares. "Es espectacular y muy necesario para las mamás, porque muchas veces estamos bastante solas en la casa cuidando a nuestros bebés, mientras nuestras parejas y familias trabajan. Tener estos apoyos y esta contención, encontrarnos con otras mamás cuyos hijos están viviendo las mismas etapas, es muy reconfortante", expresó.

Asimismo, la asistente explicó que el programa ha permitido generar vínculos que trascienden los talleres. "Podemos conversar de lo que nos pasa, apoyarnos y hasta convertirnos en compañeras para salir a caminar o tomar un té. Ese mismo momento en casa, estando sola, se siente distinto. Cuando estamos juntas, todo cambia. Estas instancias son muy necesarias porque nos entregan mucho acompañamiento", agregó.

En tanto, Bárbara Cavalieri destacó que el programa permite visibilizar que la maternidad no tiene por qué vivirse en soledad. "Es muy necesario dar a conocer que la maternidad se puede vivir acompañada. Hay muchas mujeres que pasan por el mismo proceso y que sienten esa soledad, pero no siempre tienen con quién compartirlo. Nos damos cuenta de que no somos las únicas y que también podemos conversar sobre sentimientos y experiencias que muchas veces no se hablan con nadie", señaló.