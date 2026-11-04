INDAP DESTACA MODERNIZACIÓN DE LA AGRICULTURA REGIONAL Y APOYO A CERCA DE 350 FAMILIAS CAMPESINAS DE MAGALLANES

El desarrollo de nuevas tecnologías agrícolas, el uso eficiente del agua y el fortalecimiento de la producción local fueron algunos de los temas abordados por el director regional subrogante del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) en Magallanes, Petar Bradasic Álvarez, durante su participación esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la entrevista, la autoridad explicó el trabajo que desarrolla la institución con aproximadamente 350 familias campesinas de la región, distribuidas entre Puerto Natales, Punta Arenas, Porvenir y Puerto Williams. Este acompañamiento contempla principalmente dos líneas de acción: el financiamiento de inversiones productivas y la asesoría técnica, herramientas destinadas a mejorar las condiciones de trabajo y fortalecer el desarrollo de los pequeños agricultores.

Entre los apoyos disponibles se encuentran programas para la adquisición de maquinaria, implementación de invernaderos, infraestructura de riego y equipamiento para la actividad agrícola y ganadera. Estas inversiones se complementan con capacitación y orientación especializada, permitiendo que los productores puedan utilizar adecuadamente los recursos y mantener sus sistemas de producción.

Modernización e incorporación de nuevas tecnologías

Uno de los cambios más importantes que ha experimentado la agricultura magallánica durante las últimas décadas es la incorporación progresiva de nuevas tecnologías y sistemas de producción. Mientras antiguamente predominaban cultivos tradicionales como papas y avena, actualmente existe una mayor diversificación, con un crecimiento de los cultivos protegidos, la hidroponía y los sistemas automatizados.

En este escenario, INDAP ha acompañado a productores que han comenzado a implementar tecnologías para controlar el riego, la fertilización y las condiciones de crecimiento de las plantas. Incluso, algunos agricultores están explorando la utilización de inteligencia artificial para monitorear variables como el pH y determinar los momentos adecuados para incorporar fertilizantes.

También se han introducido sistemas hidropónicos más sofisticados, entre ellos tecnologías provenientes de España que permiten administrar fertilizantes mediante mecanismos de inyección y medición especializados. Estas alternativas han permitido mejorar los procesos productivos y obtener hortalizas de buena calidad, aunque requieren conocimientos específicos y asesoría técnica permanente.

Para facilitar esta transformación, INDAP ha desarrollado seminarios, capacitaciones y encuentros con especialistas, buscando que los agricultores puedan conocer las nuevas herramientas y aplicarlas de acuerdo con sus capacidades y necesidades productivas.

Cuidado del agua y adaptación al cambio climático

Otro de los principales desafíos para la agricultura regional es la disponibilidad de agua, especialmente durante los meses de diciembre, enero y febrero, cuando se presentan períodos de menor precipitación y mayores niveles de evaporación.

Durante la entrevista, Bradasic explicó que las condiciones climáticas de Magallanes requieren una planificación particular del recurso hídrico, debido a que la región no cuenta con los mismos niveles de precipitaciones que otras zonas del país. A esto se suman las características de los suelos y la influencia del viento, factores que inciden en la disponibilidad y aprovechamiento del agua.

Frente a este escenario, INDAP está promoviendo la implementación de sistemas de riego por goteo, estudios de suelo y soluciones de almacenamiento que permitan aprovechar el agua disponible durante los períodos de mayor precipitación.

Entre las medidas destacan los estanques de acumulación, algunos con capacidades que pueden alcanzar los 100 mil litros, destinados a almacenar agua para utilizarla posteriormente en los cultivos. Asimismo, se está fomentando la captación de aguas lluvias, especialmente entre productores que no cuentan con vertientes u otras fuentes naturales de abastecimiento.

La hidroponía también representa una alternativa importante en materia de eficiencia hídrica, debido a que estos sistemas pueden utilizar menos de una quinta parte del agua requerida por un cultivo tradicional, dependiendo de las condiciones de producción y la tecnología implementada.

Financiamiento para obras de riego y fortalecimiento productivo

En materia de inversión, el director regional subrogante se refirió a los instrumentos que dispone INDAP para mejorar la infraestructura hídrica de los pequeños agricultores. Entre ellos se encuentra el Programa de Obras Menores de Riego, que en una convocatoria anterior recibió 43 proyectos y que contempla nuevas oportunidades de financiamiento para implementar soluciones de almacenamiento y aprovechamiento del agua.

A estos instrumentos se suman programas destinados a proyectos de mayor envergadura, incluyendo iniciativas de riego intrapredial y mejoras para explotaciones ganaderas.

La autoridad también destacó la importancia de los recursos aportados por el Gobierno Regional, que complementan el financiamiento institucional y permiten ampliar el alcance de las iniciativas dirigidas al sector agrícola.

Cooperativas y experiencias para diversificar la producción

Otro ámbito de trabajo de INDAP corresponde al fortalecimiento de las organizaciones productivas y cooperativas, además de la promoción de experiencias de intercambio entre agricultores.

Mediante programas específicos, los usuarios pueden visitar otras regiones del país e incluso conocer experiencias internacionales, con el propósito de observar modelos de producción, tecnologías y sistemas de comercialización que puedan ser adaptados a las condiciones de Magallanes.

Estas instancias permiten ampliar los conocimientos de los productores y facilitar la incorporación de nuevas prácticas. En ese contexto, la institución también ha acompañado experiencias de cooperativas en Tierra del Fuego y Puerto Natales, buscando fortalecer sus procesos organizativos y productivos.

En cuanto a los cultivos, se observa una transformación en la estructura de producción regional, con una mayor presencia de sistemas protegidos mediante invernaderos y túneles, en desmedro de algunas prácticas tradicionales de cultivo al aire libre.

A la producción habitual de papas, repollos y lechugas se han incorporado nuevas alternativas, como albahaca, tomillo, choclos, hortalizas hidropónicas y papas nativas, contribuyendo a diversificar la oferta de productos locales.

Incorporación de jóvenes al mundo agrícola

La participación de las nuevas generaciones también representa un desafío para el desarrollo del sector. Desde INDAP existe interés en acercar a los jóvenes a las actividades agrícolas y ganaderas, considerando que la incorporación de tecnologías ha transformado las oportunidades laborales y productivas del campo.

El uso de herramientas digitales, inteligencia artificial y sistemas automatizados abre nuevas posibilidades para quienes buscan desarrollar emprendimientos vinculados a la producción de alimentos. Por ello, la capacitación y el acceso al conocimiento especializado se consideran elementos fundamentales para asegurar la continuidad y modernización de la agricultura regional.

Exposición Mujer Rural busca acercar la producción local a la comunidad

En materia de comercialización, el director regional subrogante invitó a la comunidad a participar en una nueva exposición Mujer Rural, programada para este sábado 7 de noviembre, entre las 09:00 y las 14:00 horas, en la bodega de INDAP ubicada en José Menéndez 869, en Punta Arenas, en el sector cercano a la costanera.

La actividad permitirá que productores y emprendedoras regionales exhiban sus productos, incluyendo hortalizas, alimentos, artesanías y alternativas de producción que reflejan la diversidad del trabajo agrícola en Magallanes.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por INDAP para fortalecer la comercialización y generar espacios donde los agricultores puedan ofrecer directamente sus productos al público. En anteriores ferias realizadas en establecimientos educacionales, centros comerciales y otros espacios de la ciudad, se ha registrado una importante participación de consumidores interesados en adquirir productos locales.

Entre las alternativas que han despertado interés se encuentran las hortalizas hidropónicas, el ruibarbo, las papas nativas y otros productos que no siempre están disponibles en los supermercados.

Finalmente, Bradasic reiteró la importancia de que los agricultores y las personas interesadas en iniciar actividades productivas se acerquen a INDAP para conocer los programas de financiamiento, capacitación y asesoría técnica disponibles. La institución busca acompañar a los usuarios desde las primeras etapas de sus emprendimientos hasta la producción y comercialización, contribuyendo al fortalecimiento de la agricultura y la economía rural de Magallanes.



