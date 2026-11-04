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4 de noviembre de 2026

PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA FORTALECE PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS DE BÚSQUEDA Y RESCATE EN ZONAS AGRESTES

La mesa de trabajo convocada por Senapred reunió a representantes de Carabineros, Armada, PDI, Bomberos, Hospital Comunitario y la Delegación Presidencial Provincial, con el propósito de identificar capacidades y brechas, además de reforzar la coordinación ante eventuales emergencias, especialmente en el circuito Dientes de Navarino durante la temporada turística.

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Con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional y preparar una respuesta oportuna ante eventuales emergencias de búsqueda y rescate, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) convocó a una mesa de trabajo que reunió a representantes de distintos organismos vinculados a estas labores en la Provincia Antártica Chilena. 

La reunión, presidida por el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, contó con la participación de representantes de Carabineros, Armada, Policía de Investigaciones (PDI), Bomberos, Senapred y la Delegación Presidencial Provincial. 

Al respecto, la máxima autoridad provincial destacó la importancia de anticiparse a posibles situaciones de emergencia mediante el trabajo conjunto de los organismos presentes en el territorio. 

"En una provincia con características geográficas y climáticas como la nuestra, la coordinación entre las instituciones es fundamental para enfrentar adecuadamente una emergencia. El circuito Dientes de Navarino y otros sectores de difícil acceso representan desafíos importantes para las labores de búsqueda y rescate, por lo que necesitamos conocer nuestras capacidades, identificar las brechas y fortalecer los mecanismos de comunicación y respuesta. Nuestro objetivo es estar mejor preparados para proteger tanto a nuestros habitantes como a quienes visitan la provincia", señaló. 

Por su parte, la encargada provincial de Senapred en la Provincia Antártica Chilena, Catalina Epull, relevó la importancia de generar instancias de coordinación previa entre los organismos de respuesta, considerando las particularidades geográficas y climáticas del territorio. 

"Esta mesa de trabajo es fundamental porque nos permite fortalecer la coordinación entre las diferentes instituciones y organismos de respuesta. Considerando las características geográficas de nuestro territorio, las condiciones climáticas y el aislamiento de la provincia, es muy importante identificar previamente los recursos y capacidades disponibles, así como las brechas existentes, para establecer procedimientos de actuación y optimizar los tiempos de respuesta ante una eventual emergencia", explicó. 

Asimismo, la encargada provincial destacó que entre los principales acuerdos se encuentra avanzar en capacitaciones para la Patrulla de Búsqueda y Rescate, integrada por personal de Carabineros y Bomberos, con el propósito de fortalecer sus conocimientos y herramientas para enfrentar este tipo de operaciones. 

"El objetivo es que, ante una situación de búsqueda y rescate, las instituciones podamos actuar de manera articulada, oportuna y eficiente, con claridad respecto de las capacidades, los recursos y las responsabilidades de cada organismo, siempre resguardando la vida y seguridad de las personas", agregó. 

Durante la jornada se abordaron las capacidades operativas, los recursos disponibles y las principales brechas de cada institución para enfrentar situaciones de emergencia, considerando especialmente las particularidades geográficas y meteorológicas del territorio, las dificultades de acceso a sectores cordilleranos y la disponibilidad de medios para desarrollar operaciones de búsqueda, rescate y evacuación. 

En este contexto, uno de los principales focos de la reunión estuvo puesto en el circuito Dientes de Navarino, considerando el aumento de visitantes durante la temporada turística y las complejidades que presentan algunos de sus sectores para las labores de respuesta. Asimismo, se planteó la necesidad de gestionar ante la Dirección Meteorológica de Chile un pronóstico especializado para los pasos Ventarrón, Virginia y Australia, que permita disponer de información más precisa para la planificación de actividades y la prevención de riesgos. 

La mesa también permitió revisar los mecanismos de activación y escalamiento de emergencias, además de las alternativas de comunicación entre las instituciones. Entre las materias abordadas se consideró la disponibilidad de equipos satelitales, el reconocimiento de posibles puntos de posada para helicópteros y el fortalecimiento de las capacidades de los equipos que participan en estas operaciones.  

Como parte de los acuerdos, el Hospital Comunitario manifestó su disposición para desarrollar capacitaciones prácticas en primeros auxilios, evaluación inicial de pacientes y atención de lesiones; mientras que la Armada gestionará una instancia de orientación sobre procedimientos de aproximación y seguridad en operaciones con helicópteros. Por su parte, Senapred coordinará la solicitud de un pronóstico meteorológico especializado para los sectores de montaña identificados. 

Finalmente, las instituciones participantes acordaron mantener esta coordinación de manera permanente, avanzando en los compromisos establecidos para fortalecer la preparación y respuesta ante eventuales emergencias en la Provincia Antártica Chilena.
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