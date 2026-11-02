IND MAGALLANES DESTACA RESULTADOS EN LOS JUEGOS DE LA ARAUCANÍA 2026 Y PROYECTA NUEVAS OBRAS DEPORTIVAS PARA LA REGIÓN

El director regional del Instituto Nacional de Deportes (IND) de Magallanes, Héctor Serka, realizó un positivo balance de la participación de la delegación regional en la última edición de los Juegos de la Araucanía, desarrollados en Valdivia. En conversación con el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, destacó la experiencia de los deportistas y el desempeño de disciplinas como el judo, el básquetbol femenino y el fútbol masculino. La delegación estuvo integrada por más de 160 deportistas, además del equipo multidisciplinario que acompañó a los representantes regionales.

Entre los resultados más destacados, el judo volvió a posicionarse como una de las disciplinas fuertes de Magallanes, con medallas de oro, plata y bronce, incluyendo el desempeño de dos deportistas de 15 años que consiguieron bronce en su primera participación. También sobresalió el básquetbol femenino, que alcanzó el séptimo lugar tras enfrentar a selecciones de distintas provincias chilenas y argentinas, mientras que el fútbol masculino sorprendió con una victoria inicial por 4-0 ante Los Ríos y terminó igualmente en la séptima posición. Pese a estos avances, el director reconoció que el atletismo continúa siendo una de las áreas que requiere mayor desarrollo y participación.

En materia de proyección deportiva, el IND está impulsando procesos formativos en las categorías sub-14 y sub-15 de vóleibol y básquetbol, con el objetivo de fortalecer las selecciones regionales y obtener resultados en los próximos años. Asimismo, se confirmó la continuidad del programa Promesas Chile de judo, orientado al desarrollo de niños, niñas y jóvenes. Serka también señaló que Magallanes buscará promover cambios en el sistema de puntuación de los Juegos de la Araucanía, proponiendo que se priorice el medallero por sobre el puntaje general, modalidad que considera más favorable para la realidad deportiva regional.

Otro de los temas abordados fue el desarrollo de actividades deportivas en distintas comunas. Para este sábado está programada una nueva jornada de Patagonia Running en el sector de Torres del Paine, iniciativa vinculada al programa Crecer en Movimiento y dirigida principalmente a estudiantes. El director destacó el trabajo realizado durante el año para apoyar corridas y encuentros deportivos en Puerto Williams, Punta Arenas y Puerto Natales, además de iniciativas en otras localidades, buscando ampliar la participación y el acceso a la actividad física en todo el territorio regional.

Respecto de la infraestructura, Serka informó que las obras del Estadio Barrio Sur presentan más de un 30% de avance y que el inicio de los trabajos de reposición de la techumbre del Gimnasio Fiscal está previsto para el 9 de noviembre. También se encuentra en proceso la licitación para el mejoramiento exterior de recintos del IND, mientras que el proyecto de renovación de camarines del Gimnasio Fiscal deberá ser reevaluado luego de que el proceso de licitación no recibiera ofertas. A estos avances se suma la recomendación satisfactoria obtenida por el proyecto del Polideportivo Antártico y el diseño de un nuevo centro deportivo y recreativo que contempla espacios para disciplinas como hándbol, futsal, hockey patín, escalada, halterofilia, gimnasia, esgrima y tenis de mesa.

Finalmente, el director regional llamó a las organizaciones deportivas a participar en las postulaciones al Fondeporte 2026, cuyo proceso se encuentra abierto y contempla financiamiento para iniciativas formativas, recreativas y competitivas. Explicó que las agrupaciones también pueden optar a recursos de asignación directa del IND cuando sus proyectos no resulten seleccionados en el concurso, aunque ambas vías de financiamiento no pueden ser adjudicadas por una misma organización durante el mismo año. Para recibir orientación sobre las postulaciones, las entidades interesadas pueden acercarse al tercer piso del Gimnasio Fiscal y consultar con el encargado regional del programa.

​



