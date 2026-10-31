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31 de octubre de 2026

SATÉLITES DETECTAN UN AUMENTO DE LA VEGETACIÓN EN MAGALLANES DURANTE LA PRIMAVERA DE 2026

​Imágenes satelitales muestran un reverdecimiento inusual en sectores de la Patagonia y Tierra del Fuego. Magellan Space Industries relaciona este fenómeno con las condiciones climáticas de los últimos meses, aunque advierte que todavía se necesitan estudios para establecer sus causas.

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Un análisis difundido por Magellan Space Industries, con fecha 30 de octubre de 2026, advierte sobre un aumento inusual de la vegetación en Magallanes y Tierra del Fuego durante septiembre y octubre. El fenómeno fue observado a partir de imágenes satelitales de Terra y Aqua, de la NASA, y NOAA-20.

El informe relaciona este escenario con las condiciones climáticas registradas durante la primavera y con la posibilidad de un evento de El Niño de gran intensidad. En ese contexto, cita estimaciones de la NOAA y del International Research Institute for Climate and Society (IRI), que apuntan a un calentamiento significativo de las aguas del Pacífico ecuatorial.

La publicación explica que el llamado “Superniño” no corresponde a una categoría científica oficial. También plantea que el aumento de la vegetación podría responder a una combinación de factores, entre ellos las temperaturas primaverales, las precipitaciones y los cambios en los patrones de circulación atmosférica.

Entre los posibles efectos del fenómeno se mencionan cambios en las condiciones para la ganadería ovina, la fauna silvestre, los suelos y los humedales, además de un eventual aumento del combustible vegetal disponible para incendios. Sin embargo, la relación entre El Niño y el reverdecimiento observado todavía no está establecida y requiere nuevas investigaciones.


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