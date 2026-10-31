31 de octubre de 2026
SATÉLITES DETECTAN UN AUMENTO DE LA VEGETACIÓN EN MAGALLANES DURANTE LA PRIMAVERA DE 2026
Imágenes satelitales muestran un reverdecimiento inusual en sectores de la Patagonia y Tierra del Fuego. Magellan Space Industries relaciona este fenómeno con las condiciones climáticas de los últimos meses, aunque advierte que todavía se necesitan estudios para establecer sus causas.
Un análisis difundido por Magellan Space Industries, con fecha 30 de octubre de 2026, advierte sobre un aumento inusual de la vegetación en Magallanes y Tierra del Fuego durante septiembre y octubre. El fenómeno fue observado a partir de imágenes satelitales de Terra y Aqua, de la NASA, y NOAA-20.
El informe relaciona este escenario con las condiciones climáticas registradas durante la primavera y con la posibilidad de un evento de El Niño de gran intensidad. En ese contexto, cita estimaciones de la NOAA y del International Research Institute for Climate and Society (IRI), que apuntan a un calentamiento significativo de las aguas del Pacífico ecuatorial.
La publicación explica que el llamado “Superniño” no corresponde a una categoría científica oficial. También plantea que el aumento de la vegetación podría responder a una combinación de factores, entre ellos las temperaturas primaverales, las precipitaciones y los cambios en los patrones de circulación atmosférica.
Entre los posibles efectos del fenómeno se mencionan cambios en las condiciones para la ganadería ovina, la fauna silvestre, los suelos y los humedales, además de un eventual aumento del combustible vegetal disponible para incendios. Sin embargo, la relación entre El Niño y el reverdecimiento observado todavía no está establecida y requiere nuevas investigaciones.
La 13.ª edición de la celebración reunió 11.341 visitas durante el sábado 24 y domingo 25 de octubre, con más de 50 actividades gratuitas en cuatro comunas de la región. Este año, la programación destacó el legado de la cultura chilota en la zona austral.
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