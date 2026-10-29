CON URGENCIA DEL GOBIERNO SE INICIA LA TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DEL DIPUTADO RIQUELME (REP) QUE TRIPLICA MULTAS POR RUIDOS MOLESTOS DE VEHÍCULOS

​Con urgencia simple otorgada por el Ejecutivo, la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados inició formalmente la tramitación del proyecto de ley que busca endurecer radicalmente las sanciones contra quienes modifican ilegalmente los sistemas de escape de automóviles y motocicletas, provocando ruidos ensordecedores en zonas residenciales.



La iniciativa, de autoría del diputado por la Región de Magallanes, busca elevar estas conductas desde la actual calificación de infracciones "menos graves" a "gravísimas". En la práctica, esto significará triplicar el valor de las multas actuales, pasando del rango de 0,5 a 1 UTM a sanciones mucho más severas de entre 1,5 y 3 UTM (hasta $216.000 aproximadamente), es decir, triplicando las multas actuales.



Al respecto, el parlamentario autor de la propuesta enfatizó el impacto directo que esta medida tendrá en el extremo sur del país: "Hoy estamos dando un paso muy importante para terminar con un problema que afecta directamente la calidad de vida de miles de magallánicos. Este no es un problema menor; hoy miles de familias, especialmente en Punta Arenas, se ven imposibilitadas de dormir tranquilamente por el ruido ensordecedor de escapes adulterados a altas horas de la madrugada".



Efecto disuasivo y retiro de vehículos



El proyecto de ley no solo apunta al bolsillo de los infractores para generar un efecto disuasivo, sino que además otorgará herramientas operativas más efectivas a las policías y fiscalizadores. Al tramitarse de manera conjunta con otras iniciativas afines, se busca incorporar el retiro inmediato de circulación de aquellos vehículos que presenten alteraciones prohibidas en sus sistemas de escape.



"Queremos que quienes modifican sus vehículos sepan que esto tendrá consecuencias económicas importantes y que no les resultará gratis perturbar la tranquilidad de sus vecinos. No puede ser que una minoría tenga más derechos que miles de adultos mayores, trabajadores y niños que solo quieren descansar", argumentó el legislador.



Finalmente, el diputado valoró el respaldo del Gobierno al otorgar urgencia simple a la propuesta, destacando la disposición transversal detectada en el Congreso para acelerar el debate. "En Magallanes queremos recuperar la tranquilidad de nuestros barrios. El derecho al descanso está por encima del capricho de unos pocos que creen que las calles son pistas de carreras", concluyó, esperando que la iniciativa se convierta en ley a la brevedad.

