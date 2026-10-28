UMAG INSTALA CONTENEDORES PARA IMPULSAR EL RECICLAJE DE PAPEL

La Universidad de Magallanes (UMAG) presentó los primeros contenedores para el reciclaje de papel en oficinas institucionales, en una actividad realizada en la Unidad de Desarrollo de Personas. La iniciativa forma parte del proyecto “Hoja x Hoja”, liderado por Fernanda Opazo Navarro, estudiante de Ingeniería Civil Química y la Oficina de Sustentabilidad Ambiental y Eficiencia Energética, que contempla la distribución de 200 contenedores en distintas dependencias de la casa de estudios.

El proyecto es posible gracias a los recursos adjudicados en el concurso “Acción Sustentable Universitaria 2025”, impulsado por la Red Compromiso con el Desarrollo Sustentable del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH). Su objetivo es facilitar la separación del papel desde las oficinas y ampliar la participación de la comunidad universitaria en el reciclaje, mediante la instalación de infraestructura y la entrega de recomendaciones para su correcto uso.

Gonzalo Uribe, coordinador de la Oficina de Sustentabilidad Ambiental y Eficiencia Energética de la UMAG, explicó que la propuesta responde a inquietudes recogidas entre funcionarios y funcionarias. A través de entrevistas, identificaron disposición para reciclar, pero también la falta de herramientas e información para hacerlo adecuadamente. “Existe la voluntad de todos ellos. Así que por eso el día de hoy estamos haciendo el lanzamiento de este proyecto Hoja x Hoja, que va a llevar a las oficinas a tener estos contenedores para poder hacernos cargo del reciclaje de papel”, señaló.

El coordinador agregó que la iniciativa permitirá ampliar el alcance del trabajo que ya se realiza en la universidad. Como antecedente, indicó que durante 2025 la institución consumió alrededor de 3.100 resmas de papel y que, hasta ahora, se reciclaba aproximadamente el 15%. Con los nuevos contenedores esperan aumentar esa proporción. El sistema contempla trasladar el papel reunido en las oficinas a un contenedor central y, cuando alcance un nivel adecuado de llenado, llevarlo a una planta de reciclaje para su gestión.

Fernanda Opazo destacó la importancia de acercar estas herramientas a quienes trabajan en la institución. “Yo creo que es súper importante implementar estas cosas en las oficinas para que todos los funcionarios y la gente más grande puedan también aportar, porque uno sabe que están interesados en hacerlo, pero tal vez no saben cómo ayudar”, comentó. Añadió que esta iniciativa representa “una gran oportunidad para poder empezar a hacer pequeños cambios”.

El vicerrector de Administración y Finanzas, Fredy Cabezas Belmar, valoró el proyecto como parte del compromiso institucional con el medioambiente y el desarrollo de iniciativas sustentables. Junto con destacar el trabajo de la Oficina de Sustentabilidad Ambiental, mencionó otras acciones impulsadas por la universidad, como el reciclaje circular de “Reutilizo UMAG” y proyectos relacionados con bicicletas y techos solares. “Seguiremos apoyando estas iniciativas que creemos que son importantes para la comunidad y para nuestro compromiso con el medio ambiente”, afirmó.

En la implementación del circuito también participa el personal de mantenimiento, que colabora en la recolección y traslado del papel hacia los puntos de acopio. Luis Zamorano Alvarado, auxiliar de mantenimiento y pintor, explicó que el equipo ya venía realizando estas labores y que continuará apoyando el proceso de acuerdo con sus responsabilidades, y destacó el trabajo colaborativo que permite trasladar el material acumulado hasta el depósito correspondiente.

De esta manera, “Hoja x Hoja” busca facilitar la participación cotidiana de las distintas unidades universitarias, mejorar la infraestructura disponible y avanzar hacia una gestión más responsable de los residuos de papel en la Universidad de Magallanes.

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