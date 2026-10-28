COLUMNA DE OPINIÓN | “ES IMPRESENTABLE QUE RENTA INMOBILIARIA ESTÉ EN LA MESA QUE DEFINIRÁ EL FUTURO DE ZONA FRANCA, NO SE PUEDE SER JUEZ Y PARTE”

El concejal de Punta Arenas cuestionó duramente la presencia de la actual concesionaria en la instancia convocada por el Gobierno Regional y sostuvo que el futuro de Zona Franca debe definirse pensando en los intereses de Magallanes y no en los de una empresa privada.

“La controversia que hoy se instala en torno a la mesa de trabajo que definirá las bases de la futura licitación de Zona Franca, prevista para 2030, es de la máxima relevancia para el futuro económico de Magallanes. Por eso, considero absolutamente impresentable que Renta Inmobiliaria, actual administradora del recinto, forme parte de una instancia donde se está discutiendo el futuro de la concesión que ella misma administra”, sostuvo el concejal.

“No se puede ser juez y parte, es una cuestión básica de transparencia, imparcialidad y sentido común. Una empresa que tiene intereses económicos directos en la futura licitación no puede participar en igualdad de condiciones en la elaboración de las reglas que determinarán ese proceso. Su presencia genera cuestionamientos legítimos y pone en riesgo la confianza que debe existir en una instancia de esta importancia”, enfatizó.

Más adelante señaló que como concejal de Punta Arenas, comuna donde está emplazado el recinto franco, pero más que todo como magallánico, considera que esta empresa debe quedar fuera de la mesa que definirá las bases de la próxima concesión. Puede entregar sus antecedentes y observaciones por los canales formales que correspondan, como cualquier actor interesado, pero una cosa es ser escuchado y otra muy distinta es sentarse a diseñar las reglas del negocio en el que se pretende seguir participando.

Un gran negocio para la concesionaria, pero ¿qué gana Magallanes?

“Durante años hemos visto cómo la administración de Zona Franca ha desarrollado un modelo de negocios cuyos costos, según han denunciado distintos usuarios y locatarios, terminan repercutiendo en quienes trabajan en el recinto y, finalmente, en los consumidores de nuestra región”, señala Flores.

Para el concejal, este tipo de modelo de negocio de Renta Inmobiliaria, hace que los locatarios deban enfrentar cobros y costos operacionales que afectan sus negocios. Y, cuando esos costos no pueden absorberse, terminan incorporándose a los precios que pagan todos los magallánicos. Es decir, el costo de este modelo no lo soporta únicamente el concesionario: también lo terminan pagando los comerciantes y las familias de Punta Arenas y de toda la región.

“La pregunta es inevitable: ¿de qué nos sirve tener una Zona Franca si los beneficios que debiera ofrecer a nuestra comunidad se ven limitados por los costos que deben asumir sus usuarios? No basta con que, al término de cada año, se destaque la entrega de recursos al Gobierno Regional. Es legítimo y necesario preguntarse también cuáles han sido los beneficios económicos de la concesionaria, cómo se distribuyen los resultados de la explotación del recinto y qué beneficios concretos ha recibido la ciudadanía a cambio”, enfatizó.

Finalmente, el concejal Germán Flores, manifestó que Zona Franca no puede entenderse solamente como un negocio rentable para quien la administra. Debe ser una herramienta de desarrollo, competitividad y beneficio real para Magallanes, “La Zona Franca que queremos debe estar al servicio de los magallánicos”.