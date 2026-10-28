Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
publicite aqui
publicite aqui
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

28 de octubre de 2026

COLUMNA DE OPINIÓN | “ES IMPRESENTABLE QUE RENTA INMOBILIARIA ESTÉ EN LA MESA QUE DEFINIRÁ EL FUTURO DE ZONA FRANCA, NO SE PUEDE SER JUEZ Y PARTE”

Por Germán Flores, Concejal de Punta Arenas

IMG_3896

El concejal de Punta Arenas cuestionó duramente la presencia de la actual concesionaria en la instancia convocada por el Gobierno Regional y sostuvo que el futuro de Zona Franca debe definirse pensando en los intereses de Magallanes y no en los de una empresa privada. 

“La controversia que hoy se instala en torno a la mesa de trabajo que definirá las bases de la futura licitación de Zona Franca, prevista para 2030, es de la máxima relevancia para el futuro económico de Magallanes. Por eso, considero absolutamente impresentable que Renta Inmobiliaria, actual administradora del recinto, forme parte de una instancia donde se está discutiendo el futuro de la concesión que ella misma administra”, sostuvo el concejal.

“No se puede ser juez y parte, es una cuestión básica de transparencia, imparcialidad y sentido común. Una empresa que tiene intereses económicos directos en la futura licitación no puede participar en igualdad de condiciones en la elaboración de las reglas que determinarán ese proceso. Su presencia genera cuestionamientos legítimos y pone en riesgo la confianza que debe existir en una instancia de esta importancia”, enfatizó.

Más adelante señaló que como concejal de Punta Arenas, comuna donde está emplazado el recinto franco, pero más que todo como magallánico, considera que esta empresa debe quedar fuera de la mesa que definirá las bases de la próxima concesión. Puede entregar sus antecedentes y observaciones por los canales formales que correspondan, como cualquier actor interesado, pero una cosa es ser escuchado y otra muy distinta es sentarse a diseñar las reglas del negocio en el que se pretende seguir participando. 

Un gran negocio para la concesionaria, pero ¿qué gana Magallanes?

“Durante años hemos visto cómo la administración de Zona Franca ha desarrollado un modelo de negocios cuyos costos, según han denunciado distintos usuarios y locatarios, terminan repercutiendo en quienes trabajan en el recinto y, finalmente, en los consumidores de nuestra región”, señala Flores. 

Para el concejal, este tipo de modelo de negocio de Renta Inmobiliaria, hace que los locatarios deban enfrentar cobros y costos operacionales que afectan sus negocios. Y, cuando esos costos no pueden absorberse, terminan incorporándose a los precios que pagan todos los magallánicos. Es decir, el costo de este modelo no lo soporta únicamente el concesionario: también lo terminan pagando los comerciantes y las familias de Punta Arenas y de toda la región.

“La pregunta es inevitable: ¿de qué nos sirve tener una Zona Franca si los beneficios que debiera ofrecer a nuestra comunidad se ven limitados por los costos que deben asumir sus usuarios? No basta con que, al término de cada año, se destaque la entrega de recursos al Gobierno Regional. Es legítimo y necesario preguntarse también cuáles han sido los beneficios económicos de la concesionaria, cómo se distribuyen los resultados de la explotación del recinto y qué beneficios concretos ha recibido la ciudadanía a cambio”, enfatizó.

Finalmente, el concejal Germán Flores, manifestó que Zona Franca no puede entenderse solamente como un negocio rentable para quien la administra. Debe ser una herramienta de desarrollo, competitividad y beneficio real para Magallanes, “La Zona Franca que queremos debe estar al servicio de los magallánicos”.

Obras de Urbanización_ZF_1

ZONA FRANCA DE PUNTA ARENAS INAUGURA NUEVA URBANIZACIÓN DE 20.238 M² PARA RECIBIR INVERSIONES EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
aguas magallanes 2

MUNICIPIO INICIA PLAN DE BACHEO EN 44 PUNTOS DE PUNTA ARENAS

Leer Más

Los trabajos se extenderán entre octubre y febrero, con intervenciones priorizadas en vías de alto flujo vehicular y sectores que requieren atención complementaria a las labores de Serviu.

Los trabajos se extenderán entre octubre y febrero, con intervenciones priorizadas en vías de alto flujo vehicular y sectores que requieren atención complementaria a las labores de Serviu.

INICIO OBRAS DE BACHEO (2)
nuestrospodcast
jeferegionalpdi

PREFECTO INSPECTOR PABLO KLENNER ASUME COMO JEFE REGIONAL DE LA PDI EN MAGALLANES

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
YOPPERN NUEVO 336x336
INICIO OBRAS DE BACHEO (2)

MUNICIPIO INICIA PLAN DE BACHEO EN 44 PUNTOS DE PUNTA ARENAS

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
banner methanex
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
gobiernoenterreno

GOBIERNO EN TERRENO REALIZARÁ PLAZA CIUDADANA PARA PERSONAS MAYORES EN PUNTA ARENAS ESTE VIERNES 30 DE OCTUBRE

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
EF 8

III EXPO FITNESS CONVOCÓ A MÁS 300 PERSONAS EN TORNO AL DEPORTE Y LA VIDA SALUDABLE

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.