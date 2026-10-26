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26 de octubre de 2026

COMPAÑÍA FOLKLÓRICA BRISA AUSTRAL CULMINA CON ÉXITO SU GIRA POR EL ENCUENTRO FOLKLÓRICO DE PARAGUAY 2026

Con 22 bailarines y un equipo técnico, la agrupación llevó la riqueza del folclore chileno a distintos escenarios de Paraguay, fortaleciendo los lazos culturales y el intercambio artístico latinoamericano.

Fotografía Brisa Austral en Paraguay

​La Compañía Folklórica Brisa Austral culminó con éxito su participación en el Festival Folklórico de Paraguay, desarrollado entre el 6 y el 11 de octubre, en una gira que contempló presentaciones en diversas ciudades del país y que permitió compartir la identidad, las tradiciones y la riqueza del patrimonio cultural chileno ante distintos públicos.

 
La delegación estuvo integrada por 22 bailarines y un equipo técnico, quienes, a través de su trabajo artístico, compromiso y dedicación, dieron vida a un espectáculo que puso en valor las expresiones tradicionales de Chile, destacando la fuerza de la danza, la música y el legado cultural que se transmite de generación en generación desde la Patagonia chilena.

 
Durante esta experiencia internacional, la compañía Brisa Austral tuvo la oportunidad de compartir escenario con diferentes elencos latinoamericanos, generando espacios de encuentro e intercambio artístico, construyendo una valiosa instancia para estrechar vínculos entre las culturas latinoamericanas y reafirmar el rol de la cultura tradicional, como una expresión viva y de identidad de los pueblos.

 
Según palabras de Oscar Carrión, director del elenco “esta gira representó, además, un importante desafío para sus integrantes, quienes asumieron con gran entusiasmo la responsabilidad de representar a Chile a través de su trabajo escénico”, demostrando que el arte y la cultura son herramientas fundamentales para unir territorios, acercar comunidades y fortalecer el sentido de pertenencia latinoamericano.

 
Con esta participación, Brisa Austral reafirma su compromiso de mantener vivas las tradiciones, proyectar el patrimonio cultural de Chile más allá de sus fronteras y representar con orgullo la identidad de nuestro país en escenarios internacionales, a lo que se suma, el trabajo creativo que están preparando ad portas a su gala anual en diciembre próximo, en donde se estrenarán tres nuevas obras, complementando el amplio repertorio de esta destacada compañía artística puntarenense







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