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23 de octubre de 2026

SENADOR KUSANOVIC DESTACA DESPACHO A LEY DE REFORMA A CARABINEROS: “FORTALECER LA CARRERA POLICIAL ES INVERTIR EN LA SEGURIDAD DE LAS FAMILIAS”

Tras la aprobación del Senado, la iniciativa quedó lista para convertirse en ley. El senador por Magallanes destacó sus herramientas para retener experiencia, mejorar la formación y fortalecer la capacidad operativa de la institución.

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El senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic, valoró el despacho a ley del proyecto que moderniza el sistema de incentivos, extiende la carrera para los futuros ingresos a Carabineros de Chile y establece nuevas herramientas de gestión de su planta.

 
La iniciativa concluyó su tramitación legislativa el miércoles 21 de octubre, luego de que la Sala del Senado aprobara las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputadas y Diputados, quedando en condiciones de convertirse en ley.
“Chile necesita una policía profesional, preparada y respaldada. Este despacho a ley es un avance para fortalecer a Carabineros, retener a sus funcionarios con experiencia y ofrecer mejores condiciones a quienes tienen la responsabilidad de proteger a las familias”, manifestó Kusanovic.

 
Durante la discusión en Sala, en la que intervino el parlamentario, se destacó la importancia de reconocer las responsabilidades y los riesgos del trabajo policial, mejorar los incentivos de ingreso y permanencia y fortalecer la formación. La mayoría de las modificaciones recibió respaldo unánime, mientras que dos enmiendas fueron aprobadas por mayoría.

 
Entre los avances abordados estuvieron el aumento de los estipendios durante la formación, la extensión de la carrera para quienes ingresen a futuro y las herramientas para administrar mejor el personal. También se destacó la figura del carabinero a prueba, que contempla aprendizaje práctico bajo supervisión directa durante el último semestre de formación.
Para Kusanovic, estas medidas deben contribuir a consolidar equipos preparados y aprovechar los conocimientos adquiridos durante años de servicio.

 
*“Cada carabinero con experiencia que permanece en la institución aporta conocimientos del territorio, capacidad para enfrentar procedimientos complejos y orientación para las nuevas generaciones. Conservar esa experiencia fortalece la respuesta policial y permite aprovechar mejor la inversión que el país realiza en formar a sus funcionarios”,* sostuvo.
Finalmente, Kusanovic solicitó acompañar de recursos y considerar las particularidades de las regiones extremas en la implementación de la futura ley para obtener resultados concretos.

 
“En Magallanes, las distancias, el clima y la dispersión territorial exigen una planificación especial. Las localidades apartadas también necesitan presencia policial y capacidad de respuesta. Esa realidad debe estar presente al distribuir el personal y fortalecer las unidades”, enfatizó.

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