FUERZA AÉREA DE CHILE CAPACITÓ A PERSONAL DE EJÉRCITO, ARMADA Y CARABINEROS EN PUESTOS DE OBSERVACIÓN FRONTERIZOS EN MAGALLANES

La IVª Brigada Aérea de la Fuerza Aérea de Chile impartió en la Base Aérea Chabunco una capacitación sobre puestos de observación fronterizos a personal de Carabineros, Ejército y Armada. El Grupo de Telecomunicaciones y Detección N°33 estuvo a cargo de la actividad, destinada a mejorar la detección, el reporte oportuno y la coordinación ante tráfico aéreo o movimientos en zonas de frontera. La instrucción se integra en el trabajo conjunto que mantienen las instituciones en Magallanes.

El objetivo práctico es mejorar la detección y coordinación en zonas de frontera donde la geografía, el clima y las distancias complican la vigilancia continua. Carabineros de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena difundió el cierre de la instrucción, destacando que se trata de un esfuerzo conjunto en favor de la soberanía efectiva en el extremo sur. Las imágenes de la ceremonia de entrega de certificados muestran a uniformados de las distintas instituciones recibiendo sus diplomas en un hangar de la base, con la bandera nacional de fondo y la presencia de material de la brigada, incluyendo aeronaves del Grupo de Aviación N°6.

La IVª Brigada Aérea, con asiento en Punta Arenas y bajo el mando del general de brigada aérea (A) Francisco Ramírez Goñi, mantiene como misión principal el control del espacio aéreo entre los Campos de Hielo Sur y el Polo Sur, el apoyo logístico a la Antártica y las operaciones de búsqueda y salvamento. Su material habitual incluye los F-5E/F Tigre III del Grupo de Aviación N°12, los DHC-6 Twin Otter y los helicópteros Bell 412 del Grupo de Aviación N°6, medios que operan todo el año en condiciones extremas.

Este tipo de instrucción conjunta no es nueva. En 2019 la misma unidad ya habilitó a personal de la Vª División de Ejército, la IIIª Zona Naval y Carabineros como observadores terrestres para el Teatro de Operaciones Austral Conjunto. El esquema actual se alinea con esa línea de trabajo, pero enfocado en los puestos fronterizos que operan Carabineros en la Prefectura Magallanes.

En el contexto regional, la capacitación se suma a otras actividades recientes de la brigada. A comienzos de octubre, Ramírez Goñi invitó a autoridades de la Vª División de Ejército, la Tercera Zona Naval, la XII Zona de Carabineros y la PDI a conocer en Chabunco a los F-16C/D Block 50 del Grupo de Aviación N°3 que se encontraban desplegados desde Iquique para entrenamiento. Días después, dos de esos cazas sobrevolaron Puerto Williams y el canal Beagle.

La presencia permanente de la FACh en Magallanes, sumada a la coordinación con el Ejército, la Armada y Carabineros, permite cubrir de mejor forma las necesidades de alerta temprana y control en un espacio amplio y de alto valor estratégico. La formación de personal de otras instituciones en procedimientos de observación y reporte refuerza esa red sin necesidad de duplicar medios.

La IVª Brigada Aérea continúa, además, con su programa de instrucción interno. En abril de este año habilitó nuevos observadores terrestres propios, con fase teórica y ejercicio en terreno a cargo del Grupo de Telecomunicaciones y Detección N°33. La experiencia acumulada en esa especialidad es la que ahora se comparte con las otras fuerzas armadas y de orden que operan en la misma región.

El trabajo conjunto en el sur austral se da en un escenario donde la FACh mantiene altos niveles de alistamiento con sus F-5 Tigre III permanentes en Chabunco y realiza rotaciones de material más moderno desde el norte, como ocurrió recientemente con los Block 50. Estas prácticas permiten que las tripulaciones y el personal de apoyo se familiaricen con las condiciones meteorológicas y geográficas propias de Magallanes, al tiempo que se estrechan los lazos con las unidades que comparten la zona.

La capacitación en puestos de observación fronterizos forma parte de ese mismo esfuerzo de integración operativa. Más que un curso aislado, se inserta en la necesidad de que el personal desplegado en retenes y destacamentos fronterizos cuente con herramientas comunes para identificar aeronaves, reportar observaciones meteorológicas básicas y canalizar la información hacia los centros de operaciones de la FACh.

En octubre de 2026 la IVª Brigada Aérea sigue consolidando su rol como unidad de referencia en el extremo sur, tanto por su proyección antártica como por el trabajo cotidiano de vigilancia y apoyo a las otras instituciones que operan en Magallanes. La formación interinstitucional es una de las vías prácticas para materializar esa coordinación sobre el terreno.

Fuente: defensa.com

