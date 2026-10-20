ADUANAS REFUERZA CONTROLES CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EN MAGALLANES Y LLAMA A DECLARAR MERCANCÍAS ANTES DE VIAJAR

El fortalecimiento de los controles fronterizos, la coordinación interinstitucional para enfrentar el crimen organizado y las recomendaciones para quienes se preparan para viajar durante los próximos meses fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana por el director regional de Aduanas de Magallanes y la Antártica Chilena, Reinhold Andronoff, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Durante la entrevista, la autoridad explicó las distintas funciones que cumple el servicio en la región, desde la recaudación de impuestos asociados al comercio exterior y la fiscalización de mercancías hasta la detección de productos ilícitos, el resguardo de la propiedad intelectual y la colaboración con otras instituciones en materias de seguridad.

Andronoff también se refirió al trabajo conjunto con organismos policiales y servicios públicos, al uso de tecnología para detectar sustancias ilícitas y a la importancia de que las personas realicen oportunamente sus trámites aduaneros antes de cruzar las fronteras.

Aduanas y su rol en Magallanes: fiscalización, recaudación y protección del patrimonio

Al inicio de la conversación, el director regional destacó que Aduanas cumple una función particularmente relevante en Magallanes debido a la dinámica fronteriza, la presencia de la Zona Franca y las necesidades de quienes se trasladan entre la región, el resto del país y Argentina.

Según explicó, el servicio mantiene presencia en distintos puntos del territorio y desarrolla labores que van más allá del cobro de impuestos a las importaciones.

“Nosotros como servicio público estamos controlando todas las fronteras del país y en este caso de la región marítima aérea portuaria somos 115 funcionarios y que estamos desplegados desde cerro castillo hasta Williams y nuestra labor principal es poder ayudar”, señaló durante la entrevista.

En el ámbito de la recaudación fiscal, Andronoff indicó que Aduanas mantiene una participación significativa en los ingresos tributarios del Estado. Durante la conversación mencionó una recaudación nacional de aproximadamente US$13.700 millones para 2026, aunque la transcripción no permite establecer con claridad el período exacto al que corresponde esa cifra.

La autoridad explicó, además, que las labores de fiscalización incluyen verificar que las mercancías que ingresan o salen del país sean legales y cumplan con las normas y autorizaciones correspondientes.

Entre los ámbitos de control mencionó los medicamentos, los productos sujetos a permisos especiales y las mercancías que pueden estar vinculadas con infracciones a la propiedad intelectual.

A estas funciones se suma la protección del patrimonio cultural. Como ejemplo, recordó la entrega de 87 fósiles y piezas patrimoniales al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural en Magallanes, realizada en julio de 2025, luego de que dichos elementos fueran incautados en controles fronterizos.

“Entonces, si tú te fijas, vamos desde el cobro de impuestos, revisión de mercancías en todo lo que implica eso que sean legales que cumplan la norma porque a veces la mercancía es legal, pero no cumplen norma, no cumplen ciertos vistos buenos”, explicó.

En ese contexto, resaltó la preparación técnica de los funcionarios, quienes deben manejar materias diversas para determinar la clasificación de las mercancías, establecer los impuestos correspondientes y verificar el cumplimiento de la normativa.

Coordinación entre Aduanas y las policías para enfrentar el crimen organizado

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el fortalecimiento del trabajo de inteligencia y coordinación con otras instituciones para combatir el crimen organizado y el tráfico de drogas.

Andronoff explicó que, desde enero de 2026, Aduanas forma parte formalmente del Sistema Nacional de Inteligencia, lo que permite profundizar su participación en instancias de intercambio de información con organismos competentes.

El director regional destacó que la información que maneja el servicio sobre mercancías, vehículos y movimientos transfronterizos puede ser relevante para detectar operaciones sospechosas, especialmente cuando se combina con antecedentes recopilados por las policías y otras agencias.

“Porque el crimen organizado creo que lo he dicho antes, acá no se aborda de manera aislada, es imposible que la aduana por o o cualquier institución y agencia estatal, por muy buena que sea imposible que aborde este fenómeno de manera aislada, debe abordarse de manera conjunta”, sostuvo.

La autoridad también se refirió al intercambio de antecedentes con la Aduana argentina, señalando que ambos organismos pueden conocer información sobre los camiones que se desplazan entre los países, incluidos los datos relativos a las mercancías declaradas.

Este trabajo se complementa con instancias de coordinación estratégica en las que participan funcionarios de Aduanas, la Policía de Investigaciones y Carabineros, entre otras instituciones.

El objetivo es identificar patrones de operación, compartir antecedentes y responder de manera coordinada frente a delitos que utilizan distintos puntos de ingreso o salida del territorio.

Incautaciones de droga y controles en el aeropuerto de Punta Arenas

En materia de detección de sustancias ilícitas, Andronoff abordó los resultados obtenidos mediante el trabajo conjunto con otros organismos en el aeropuerto de Punta Arenas.

Durante la conversación se mencionó el caso de una pasajera a quien se le detectaron aproximadamente seis kilogramos de cocaína, procedimiento que fue presentado como uno de los resultados más relevantes de los controles recientes.

El director regional explicó que la coordinación con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) ha permitido aprovechar de mejor manera la tecnología de inspección disponible en el terminal aéreo.

Según indicó, el SAG cuenta con equipos de escáner adquiridos con recursos del Gobierno Regional, mientras que Aduanas también dispone de tecnología para revisar determinadas mercancías. La colaboración permite ampliar el aprovechamiento de estos recursos y fortalecer las fiscalizaciones.

“Entonces, lo que hicimos con el director del SAG y con el seremi de Seguridad vimos cómo trabajar más en conjunto y le estamos sacando provecho. Todos los días. Todos los días está trabajando en el aeropuerto y estos son los resultados”, manifestó.

Andronoff advirtió que las organizaciones criminales pueden modificar sus métodos cuando aumentan los controles en un punto determinado, por lo que consideró necesario mantener una estrategia flexible y evaluar permanentemente los riesgos.

“Y el crimen organizado funciona como cuando uno aprieta un globo, tú empiezas a controlar más un lugar, ya ellos se van por otro, entonces tenemos que empezar a mirar ya. Y por eso que hay que trabajar bien, bien en conjunto”, explicó.

A su juicio, la detección de nuevas modalidades de ingreso de drogas exige reforzar la cooperación institucional y analizar los distintos puntos de riesgo, sin limitar la fiscalización a un solo tipo de transporte o recinto.

Controles marítimos y temporada de cruceros

La entrevista también abordó los desafíos que enfrenta Aduanas en el ámbito marítimo, especialmente ante el inicio de la temporada de cruceros y el aumento de los desplazamientos turísticos en la región.

Andronoff indicó que los controles deben adaptarse a las características de cada período del año. Mientras las fiestas de fin de año concentran riesgos asociados al ingreso de mercancías falsificadas y vulneraciones a la propiedad intelectual, la temporada estival plantea desafíos adicionales relacionados con el tráfico de drogas.

En este escenario, explicó que funcionarios de Aduanas realizan labores de fiscalización en el muelle Prat de Punta Arenas, incluyendo controles a pasajeros de cruceros.

La autoridad mencionó antecedentes sobre incautaciones de droga efectuadas en Argentina, con cargamentos que presuntamente tenían como destino Ushuaia, y señaló que estos hechos forman parte de los elementos que deben considerarse al evaluar los riesgos asociados a los movimientos turísticos y marítimos.

El planteamiento de Aduanas es ampliar la mirada sobre los posibles puntos de ingreso y distribución de sustancias ilícitas, reforzando los controles de acuerdo con las características de cada ruta.

En ese sentido, Andronoff sostuvo que la fiscalización debe considerar tanto las vías aéreas y terrestres como las marítimas, especialmente en una región donde la conectividad internacional y el turismo tienen una presencia importante.

Nueva tecnología de inspección no invasiva para reforzar los controles

Otro de los anuncios destacados fue la próxima puesta en funcionamiento de un escáner portátil adquirido con recursos del Gobierno Regional, destinado a fortalecer las capacidades de fiscalización de Aduanas en Magallanes.

El director regional explicó que este equipamiento forma parte de la denominada tecnología no invasiva, que permite inspeccionar determinados elementos sin necesidad de abrirlos o desarmarlos completamente.

“Buena noticia que el Gobierno regional adquirió cierta tecnología no invasiva, tecnología no invasiva o TNI le decimos nosotros. Tecnología no invasiva son toda toda tecnología que nos permite revisar de manera menos intrusiva. Por ejemplo, un escáner, un escáner, yo reviso lo que trae una maleta sin abrirla”, explicó.

De acuerdo con lo señalado en la entrevista, el equipo ya había sido recibido por el servicio y los funcionarios habían realizado las capacitaciones correspondientes. Sin embargo, al momento de la conversación todavía se encontraba pendiente la finalización de los permisos sanitarios requeridos para su utilización, debido a las características del equipamiento.

Andronoff estimó que el proceso podría concluir durante esa semana o, a más tardar, la siguiente, lo que permitiría avanzar hacia su puesta en marcha.

La principal ventaja de este dispositivo es su portabilidad, ya que puede utilizarse en diferentes lugares y facilitar la inspección de vehículos y otros elementos en los que se requiera verificar la presencia de mercancías ocultas.

“Y eso lo ya lo recibimos, estamos en proceso, lo tenemos, ya fuimos capacitados y estamos en proceso de los vistos buenos de salud porque como son fuente radioactiva, tiene que tener cierta ciertos permisos. Ya estamos atorta, ya estamos en la última etapa del permiso. Yo creo que esta semana o a más tardar la próxima ya estamos en condiciones de usarlo”, señaló.

El director regional destacó que esta herramienta podría ser especialmente útil para reforzar los controles en localidades como Puerto Natales, que identificó como un punto relevante para las labores de fiscalización.

La disponibilidad de tecnología portátil permitiría, además, mejorar la capacidad de despliegue de los equipos fiscalizadores en una región extensa y con múltiples puntos de conexión terrestre y marítima.

Zona Franca: transformación digital y control de inventarios

Durante la conversación, Andronoff también explicó las funciones que desarrolla Aduanas en la Zona Franca de Punta Arenas, recinto que mantiene un régimen especial y en el que el servicio debe fiscalizar las mercancías y verificar el cumplimiento de los procedimientos correspondientes.

El director regional indicó que la institución cuenta con una oficina en el recinto y que las empresas usuarias deben efectuar a través de Aduanas distintos trámites relacionados con sus operaciones.

Además, destacó que el control de inventarios constituye una parte importante del trabajo fiscalizador, debido a que las mercancías que permanecen bajo el régimen de Zona Franca tienen condiciones tributarias específicas.

“Tenemos un un fuerte componente de fiscalizador en en Zona Franca”, afirmó.

La autoridad agregó que el servicio se encuentra en un proceso de transformación digital que busca reemplazar gradualmente los procedimientos en papel por sistemas electrónicos.

Según detalló, el proceso comenzó en Punta Arenas en 2022 y ya se ha avanzado en la implementación electrónica de las destinaciones aduaneras correspondientes a Zona Franca.

El siguiente desafío, explicó, consiste en incorporar herramientas de análisis e inteligencia que permitan orientar las fiscalizaciones de manera más eficiente, de acuerdo con los riesgos identificados y la información disponible.

Llamado a la ciudadanía: declarar mercancías y realizar los trámites antes de viajar

En la parte final de la entrevista, el director regional de Aduanas entregó recomendaciones a quienes se preparan para viajar durante la temporada de vacaciones, considerando el aumento de los movimientos de personas y vehículos entre Magallanes, el resto de Chile y Argentina.

La autoridad hizo especial énfasis en la necesidad de informarse antes de llegar a un paso fronterizo y realizar oportunamente los trámites requeridos, especialmente en el caso de vehículos acogidos al régimen de Zona Franca que se trasladan fuera de la región.

Andronoff advirtió que cada año se presentan situaciones en las que pasajeros llegan a una frontera sin haber completado los procedimientos necesarios, esperando resolverlos en el momento de cruzar.

Por ello, recomendó consultar anticipadamente los requisitos y utilizar los canales formales de atención para evitar retrasos y dificultades durante el viaje.

“Y el llamado es declare declare ante funcionario funcionaria aduana si que tiene que salir de la región. Consulte antes, si tiene un vehículo con pasaba con que es de Zona Franca y lo quiere llevar el resto del país, lo el pasamante. Todas las tramitaciones son electrónicas hoy día, pero puede acercarse a la aduana, hacer consultas, pero todo por favor de manera previa”, señaló.

El director regional también explicó que declarar una mercancía permite que el funcionario determine si su ingreso está autorizado o si requiere documentación adicional, permisos o el pago de impuestos.

En ese sentido, planteó que, ante cualquier duda sobre la posibilidad de ingresar un producto, lo más conveniente es informar su presencia a la autoridad aduanera.

“Y si no declara la aduana presume contrabando, es decir, hiciste una ilegalidad de traer algo que no lo no le dijiste a la aduana que tenías que traerlo entonces siempre el llamado es declarar, declarar, declarar. No importa que si el funcionario te diga no sabes, no hay problema, pase no más, pero mejor decirlo”, enfatizó.

La recomendación busca prevenir infracciones que pueden derivar en procedimientos de fiscalización y otras consecuencias para los viajeros.

Transporte de dinero en efectivo: cuándo corresponde declarar

Como parte de las recomendaciones para los viajeros, Andronoff recordó que existen obligaciones de declaración cuando se transportan cantidades importantes de dinero en efectivo al ingresar o salir del país.

Durante la entrevista, señaló que el umbral corresponde a US$10.000 o su equivalente en otra moneda, por lo que las personas que transporten montos superiores deben realizar la declaración correspondiente.

La autoridad invitó a la ciudadanía a informarse previamente sobre las exigencias aduaneras y a consultar directamente con el servicio en caso de dudas, especialmente cuando se trate de mercancías sujetas a restricciones, productos que requieren autorizaciones especiales o vehículos vinculados al régimen de Zona Franca.

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