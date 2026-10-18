Un total de 56 estudiantes de la comuna de Cabo de Hornos recibió atención especializada durante un operativo oftalmológico de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), realizado en el Liceo Bicentenario Donald Mc Intyre Griffiths de Puerto Williams. La iniciativa se enmarcó en el Programa de Servicios Médicos de la institución y contempló una inversión proyectada de $2,3 millones.

Como resultado de la jornada, 43 estudiantes recibirán lentes ópticos y uno contará con lentes de contacto. Además, otro escolar accederá a la renovación de ayudas técnicas, entre ellas un telescopio 4X y lentes con filtro, como parte del Plan de Rehabilitación en Baja Visión.

El operativo también incluyó la selección de marcos ópticos por parte de los estudiantes, con distintas formas y colores. Según lo informado por Junaeb, el plazo máximo para la entrega de los lentes es de 20 días hábiles.

La directora regional de Junaeb, Natacha Carrasco, explicó que las visitas a terreno permiten detectar necesidades visuales que pueden superar las identificadas inicialmente por los establecimientos educacionales. Por ello, destacó la importancia de desplegar estas atenciones en distintos puntos de la región y responder oportunamente a los requerimientos de los estudiantes.

En tanto, el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, valoró la realización del operativo en Puerto Williams y señaló que estas prestaciones permiten responder a necesidades visuales concretas, favoreciendo el aprendizaje y la inclusión escolar de niñas, niños y adolescentes de la provincia.