TRABAJADORES DEL INE EN LA REGIÓN DE MAGALLANES DECLARAN ESTADO DE ALERTA GREMIAL POR RECORTES PRESUPUESTARIOS

El directorio regional de la Asociación Nacional de Funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas (ANFINE) confirmó un estado de alerta gremial tanto en Magallanes como a nivel central. La medida responde al incumplimiento de acuerdos previos, la sobrecarga laboral y los recientes recortes presupuestarios que impiden el reemplazo del personal saliente. La situación fue detallada por los dirigentes durante su participación en el programa La voz de la ANEF, donde advirtieron sobre la gravedad de la crisis.

Yanina Soto Blanco, presidenta regional de la organización, explicó a través de Radio Polar que la reducción de presupuesto y dotación impacta directamente en el servicio final que se entrega a los usuarios en Punta Arenas y otras comunas. Frente a este escenario, la directiva está realizando un despliegue territorial para concientizar a la ciudadanía y a los parlamentarios, buscando apoyo legislativo para evitar un mayor deterioro de las funciones estatales.

Por su parte, el secretario Carlos Guerra y la tesorera Ana María Caicheo recalcaron la importancia de resguardar el trabajo en terreno que efectúan los encuestadores a lo largo de la región de Magallanes. En un diálogo directo con la audiencia de Polar Comunicaciones, los dirigentes hicieron un llamado a los vecinos a abrir sus puertas y confiar en los funcionarios debidamente identificados con credencial y código QR, quienes continúan levantando datos vitales para las políticas públicas en horarios diferidos.

Finalmente, los representantes sindicales advirtieron que atomizar el Estado termina mermando los beneficios sociales de la comunidad. Mientras esperan los resultados de las citaciones en el Congreso para buscar soluciones, los integrantes de La voz de la ANEF invitaron a la comunidad magallánica a sumarse a las actividades de difusión de sus demandas, incluyendo la corrida familiar "Clotario Blest" organizada en la costanera local.



