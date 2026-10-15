SERCOTEC CERTIFICÓ A 42 BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO EN PUNTA ARENAS

En el marco de la Semana de la Pyme, el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) realizó este miércoles 14 de octubre una ceremonia de certificación para 42 beneficiarios de Punta Arenas, participantes de los programas Capital Semilla Emprende, Capital Abeja Emprende y Digitaliza tu Almacén. La actividad se desarrolló en el auditorio de Caja Los Andes.

La directora regional de Sercotec Magallanes, Sabrina Garay Miranda, destacó la importancia de esta instancia para el desarrollo de los emprendimientos locales.



“Hoy fue un día lleno de alegría porque pudimos certificar a 42 beneficiarios de la comuna de Punta Arenas de tres programas de Sercotec. Sin duda, es una forma de culminar el proceso que han llevado en sus emprendimientos y que también les abre una oportunidad a nuevos mercados”, señaló.



A nivel regional, los tres programas suman 74 beneficiarios. Capital Semilla Emprende y Capital Abeja Emprende entregan un subsidio de $3.500.000 para impulsar la creación de nuevos negocios, con 25 beneficiarios cada uno. Por su parte, Digitaliza tu Almacén apoya la modernización de pequeños comercios y almacenes de barrio mediante un subsidio de hasta $3.000.000, con 24 beneficiarios en la región.



La directora regional también invitó a la comunidad a participar en las actividades de la Semana de la Pyme, que contempla iniciativas en Punta Arenas y Puerto Natales.



“Durante la Semana de la Pyme vamos a tener diversas actividades, así que invitamos a la comunidad a que esté atenta. Hoy seguimos con la exhibición de emprendimientos en Zona Franca y el viernes tendremos una feria de emprendimiento en Mall Espacio Urbano. En Puerto Natales también vamos a tener actividades. Los invito a revisar nuestras redes sociales para conocer las demás iniciativas que tendremos durante esta semana”, agregó.



De esta manera, Sercotec continúa promoviendo el emprendimiento y el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

