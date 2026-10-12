CENPADECH GRADÚA A SEIS NUEVOS OPERADORES DE GAS EN MAGALLANES

Seis trabajadores de distintas áreas recibieron sus certificados de participación en el curso de operadores de gas impartido por CENPADECH, Centro de Capacitación y Desarrollo Empresarial de Chile. La ceremonia se realizó el pasado 8 de octubre y marcó el cierre de una etapa formativa para los participantes, quienes ahora podrán avanzar hacia el proceso de certificación correspondiente.

Durante la capacitación, los alumnos revisaron contenidos relacionados con la normativa que regula las instalaciones de gas. La formación apunta a fortalecer los conocimientos técnicos necesarios para desempeñarse en un rubro especialmente relevante para Magallanes, donde este combustible se utiliza ampliamente en la calefacción de viviendas y locales comerciales, además de la generación eléctrica.

La directora de CENPADECH, Mirella Chávez, valoró el compromiso de los participantes, quienes realizaron el curso fuera de sus horarios laborales. Según señaló, la capacitación permitió adquirir conocimientos técnicos y generar vínculos entre personas de distintas áreas, contribuyendo al desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

La entrega de los certificados corresponde a una etapa inicial, ya que los egresados deberán continuar con el proceso para validar sus competencias ante las instancias correspondientes. En Chile, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) establece distintas clases de licencias para instaladores de gas, de acuerdo con los requisitos y competencias exigidos para cada una.

La formación de trabajadores especializados puede contribuir a responder a las necesidades de los sectores domiciliario e industrial, donde la instalación, mantención y revisión de estos sistemas requieren conocimientos técnicos y cumplimiento de las normas de seguridad.

CENPADECH cuenta con más de dos décadas de trayectoria en Punta Arenas, donde desarrolla actividades de capacitación desde 2001. Con esta graduación, la institución suma seis nuevos participantes que podrán continuar su preparación para avanzar hacia la certificación en el área de instalaciones de gas.