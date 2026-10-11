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11 de octubre de 2026

COLEGIO PIERRE FAURE REALIZÓ SU MUESTRA FOLCLÓRICA 2026

​Estudiantes de todos los niveles presentaron bailes y vestimentas inspirados en distintas culturas del mundo, en una actividad que reunió a la comunidad educativa en el Gimnasio Fiscal.

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El Colegio Pierre Faure realizó el viernes 2 de octubre su tradicional Muestra Folclórica 2026, una actividad que convocó a estudiantes, docentes, asistentes de la educación y familiares en el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas.

Durante la jornada, los cursos presentaron coreografías inspiradas en diferentes países, acompañadas de vestimentas típicas y representaciones de sus tradiciones. La preparación incluyó el trabajo de los estudiantes para conocer las culturas asignadas y sus expresiones artísticas.

La selección de este año incluyó a Australia, México, Canadá, España, Argentina, Egipto, Inglaterra, Nueva Zelanda, Brasil, Japón, Croacia, Marruecos, Panamá y Francia, distribuidos entre los niveles de educación parvularia, básica y media.

La programación continuaría el viernes 9 de octubre en las dependencias del establecimiento con la Muestra Gastronómica 2026, instancia que busca complementar el trabajo cultural mediante la gastronomía y las artes plásticas.

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