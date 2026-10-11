11 de octubre de 2026
COLEGIO PIERRE FAURE REALIZÓ SU MUESTRA FOLCLÓRICA 2026
Estudiantes de todos los niveles presentaron bailes y vestimentas inspirados en distintas culturas del mundo, en una actividad que reunió a la comunidad educativa en el Gimnasio Fiscal.
El Colegio Pierre Faure realizó el viernes 2 de octubre su tradicional Muestra Folclórica 2026, una actividad que convocó a estudiantes, docentes, asistentes de la educación y familiares en el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas.
Durante la jornada, los cursos presentaron coreografías inspiradas en diferentes países, acompañadas de vestimentas típicas y representaciones de sus tradiciones. La preparación incluyó el trabajo de los estudiantes para conocer las culturas asignadas y sus expresiones artísticas.
La selección de este año incluyó a Australia, México, Canadá, España, Argentina, Egipto, Inglaterra, Nueva Zelanda, Brasil, Japón, Croacia, Marruecos, Panamá y Francia, distribuidos entre los niveles de educación parvularia, básica y media.
La programación continuaría el viernes 9 de octubre en las dependencias del establecimiento con la Muestra Gastronómica 2026, instancia que busca complementar el trabajo cultural mediante la gastronomía y las artes plásticas.
El alcalde Claudio Radonich informó el término de las labores realizadas durante cuatro jornadas en el sector del humedal Tres Puentes, tras la emergencia climática que provocó la acumulación de agua y el corte de la Ruta 9.
El alcalde Claudio Radonich informó el término de las labores realizadas durante cuatro jornadas en el sector del humedal Tres Puentes, tras la emergencia climática que provocó la acumulación de agua y el corte de la Ruta 9.