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10 de octubre de 2026

FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE EN MAGALLANES SUMÓ MÁS DE 20 MIL CONTROLES EN 2026

​Entre enero y septiembre se realizaron 20.262 fiscalizaciones, 440 más que en el mismo período de 2025. El MTT también informó un aumento de controles en comunas rurales de la región.

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El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) realizó 20.262 controles en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena entre enero y septiembre de 2026, lo que representa un aumento de 440 fiscalizaciones respecto del mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 19.822.

El balance fue presentado por el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, y el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Magallanes, Allan Stowhas. Entre los principales aumentos destacan los controles a vehículos particulares, transporte de carga internacional y taxis básicos.

En el caso de los vehículos particulares, se efectuaron 10.134 controles, un 30,14% más que el año anterior. En el transporte de carga internacional se registraron 892 fiscalizaciones, con un incremento de 62,48%, mientras que los taxis básicos sumaron 2.651 controles, un alza de 5,16%. También aumentaron las fiscalizaciones a buses de transporte escolar, que pasaron de 88 a 109.

El informe además registró un incremento en los controles realizados después de las 18:00 horas. Entre el 1 de enero y el 23 de agosto de 2026 se contabilizaron 2.253 fiscalizaciones en ese horario, frente a las 234 del mismo período de 2025.

Stowhas señaló que los equipos regionales han desplegado labores fuera de Punta Arenas, con especial énfasis en comunas rurales como Primavera, Porvenir y San Gregorio, además de Tierra del Fuego. Según indicó, el trabajo continuará en coordinación con Carabineros y los municipios para prevenir siniestros viales y verificar el cumplimiento de la normativa de tránsito.

El MTT informó que las fiscalizaciones forman parte de las acciones destinadas a reforzar el control del transporte y la seguridad vial en la región.


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