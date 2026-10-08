NICOLÁS PINO Y HIF GLOBAL SE UNEN PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN CHILENA EN EL AUTOMOVILISMO INTERNACIONAL

Nicolás Pino, uno de los más prometedores pilotos latinoamericanos, anunció una colaboración con HIF Global, empresa líder en e-Combustibles, para impulsar iniciativas vinculadas a los combustibles sintéticos, la innovación y el desarrollo tecnológico en el ecosistema internacional del automovilismo.

Con solo 21 años, Pino ha competido en algunos de los campeonatos más importantes del mundo, incluyendo el FIA World Endurance Championship (WEC), el IMSA SportsCar Championship en Estados Unidos y como piloto de desarrollo en Formula-e, además de haber tenido destacadas participación en las históricas 24 Horas de Le Mans en todas sus categorías, como nadie a su corta edad. Su reciente incorporación a A14 Management, la agencia liderada por Fernando Alonso, es una muestra más de su objetivo de alcanzar las máximas categorías del automovilismo mundial.

Esta colaboración une dos proyectos nacidos en Chile que hoy compiten en escenarios globales de máxima exigencia: Pino, quien se ha consolidado como uno de los pilotos latinoamericanos con mayor proyección internacional, mientras HIF ha posicionado a Chile como pioneros mundiales en la producción de e-Combustibles y desarrollo de tecnologías para descarbonizar el transporte.

Desde 2022, HIF produce e-Combustibles en Haru Oni, planta ubicada en Punta Arenas y operada por un equipo mayoritariamente chileno. Estos combustibles han sido utilizados en más de 30 vehículos en ocho carreras europeas de la Porsche Mobil 1 Supercup los últimos tres años. Asimismo, se han usado en eventos demostrativos internacionales como Monterey Car Week en Estados Unidos y Arosa ClassicCar en Suiza, además de demostrar su uso en turismo sostenible hacia la Antártica, embarcación de la Armada de Chile y autos híbridos de Toyota.

"El motorsport es mucho más que competencia. Es una industria y uno de los principales centros de I+D+ I del planeta. Es una plataforma donde se desarrollan y validan tecnologías que después llegan a la vida cotidiana de las personas. Siempre he sido un fanático de la tecnología y un optimista del futuro y por lo mismo me entusiasma y desafía colaborar con HIF porque representa innovación desarrollada desde Chile con una mirada global y porque compartimos la convicción de que el automovilismo puede ayudar a acelerar nuevas soluciones para la movilidad del futuro", señaló Nicolás Pino.

César Norton, Presidente y CEO de HIF Global, añadió: "El automovilismo ha sido históricamente una plataforma de innovación para la industria. Nicolás representa una nueva generación de talento chileno con proyección global y estamos muy entusiasmados de explorar oportunidades conjuntas que permitan seguir mostrando el potencial de los e-Combustibles en algunos de los entornos más exigentes del mundo".