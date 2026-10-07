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7 de octubre de 2026

CARABINEROS CAPTURA A SUJETO CON ORDEN DE DETENCIÓN POR ABUSO SEXUAL CONTRA MENOR DE 14 AÑOS EN PUNTA ARENAS

El detenido pasó a control de detención durante este miércoles 7 de octubre, quedando a disposición de los tribunales para la resolución de su situación procesal.

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Durante la mañana de este martes 6 de octubre, personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 1ª Comisaría de Punta Arenas concretó la detención de una persona que mantenía una orden de detención vigente por un delito de carácter sexual.

El procedimiento se desarrolló luego de que funcionarios policiales concurrieran hasta un domicilio ubicado en calle Canal de Chacao, tras recibir antecedentes respecto de la presencia en el lugar de una persona que mantendría una orden de detención pendiente.

Una vez en el inmueble, los funcionarios realizaron las consultas correspondientes a la Central de Comunicaciones Cenco Magallanes, instancia en la que se confirmó que el individuo registraba una orden de detención vigente, emanada del Juzgado de Garantía de Punta Arenas con fecha 2 de octubre de 2026.

De acuerdo con los antecedentes policiales, la orden judicial corresponde al delito de abuso sexual con contacto corporal de menor de 14 años, contemplado en el artículo 366 bis del Código Penal.

Tras verificar la vigencia de la orden, Carabineros procedió a la detención del individuo, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con el procedimiento judicial correspondiente.

El detenido pasó a control de detención durante este miércoles 7 de octubre, quedando a disposición de los tribunales para la resolución de su situación procesal.

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CARABINEROS DETIENE A SUJETO SORPRENDIDO AL INTERIOR DE VEHÍCULO EN PANNE EN PUNTA ARENAS

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