CARABINEROS DETUVO A CONDUCTOR TRAS VOLCAMIENTO EN LA RUTA 9: PRUEBA DE ALCOHOL ARROJÓ 1,89 G/L

Durante la madrugada de este martes 6 de octubre, Carabineros de la Segunda Comisaría de Puerto Natales concurrió hasta el kilómetro 246 de la Ruta 9 Norte, tras registrarse un accidente de tránsito que involucró a un automóvil.

De acuerdo con los antecedentes del procedimiento, el conductor, de 34 años, perdió el control del vehículo, terminando su desplazamiento en una zanja ubicada a un costado de la ruta.

Hasta el lugar concurrió personal del SAMU, que trasladó al conductor hasta el Hospital de Puerto Natales, donde se constataron lesiones de carácter leve.

En el recinto asistencial se realizó la respectiva prueba respiratoria de alcohol, la que arrojó un resultado de 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre (G/L). Ante este resultado, Carabineros procedió a la detención del hombre por el delito de conducción en estado de ebriedad.

Según los antecedentes entregados, el accidente no dejó daños a terceras personas. Por instrucción del Ministerio Público, el detenido será puesto durante esta jornada a disposición del tribunal para su correspondiente control de detención.