MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS MANTIENE DESPLIEGUE POR LLUVIAS

La Municipalidad de Punta Arenas mantiene equipos y maquinaria desplegados en distintos sectores de la comuna debido a las afectaciones provocadas por las intensas precipitaciones registradas durante el viernes y sábado. Aunque la intensidad del río de las Minas ha disminuido, continúan las labores de monitoreo y atención de emergencias.

La directora municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, Sonia Vargas, informó que los funcionarios han trabajado durante la madrugada y que el despliegue se ha extendido a otros puntos afectados. Entre ellos se encuentran Llau Llau, Llau Llau Bajo y Pampa Redonda, donde se mantienen labores para atender las consecuencias de las lluvias.

En el sector de Ojo Bueno también se registraron problemas relacionados con cauces y esteros, por lo que personal municipal y maquinaria trabajan en el lugar para apoyar a los vecinos. En Monteverde, en tanto, se realizaron intervenciones para canalizar las aguas y facilitar la conectividad de los residentes.

Respecto de las precipitaciones, Vargas indicó que la estación Padre Hurtado registra 43 milímetros de agua caída, cifra que podría aumentar. Si bien se espera que las lluvias pierdan intensidad durante los próximos días, se prevén chubascos y lloviznas.

Desde el municipio señalaron que los equipos continuarán trabajando mediante turnos rotativos, tanto de día como de noche, mientras se mantenga la emergencia. La Alerta Roja comunal continúa vigente.

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