31 de octubre de 2026
PARQUES CRUZ DE FROWARD Y PUNTA ARENAS ANUNCIAN ACTIVIDADES Y HORARIOS ESPECIALES PARA ESTE 1 DE NOVIEMBRE
Los recintos conmemorativos contarán con horario extendido, servicios de acercamiento y la inauguración del "Árbol de la Memoria" para que la comunidad asista a las tradicionales liturgias de este domingo.
Para la conmemoración de este domingo 1 de noviembre, los recintos de Parque Cruz de Froward y Parque Punta Arenas preparan una jornada orientada a las familias con la inauguración del "Árbol de la Memoria". Las puertas de ambos camposantos se mantendrán abiertas en horario continuado, funcionando desde las 09:00 hasta las 20:00 horas. Durante el día, los asistentes podrán escribir mensajes a sus seres queridos en hojas conmemorativas que serán entregadas en el lugar.
La entrega y colocación de las llamadas "Hojas de la Memoria" comenzará a las 10:00 horas en los dos parques. En el Parque Cruz de Froward, esta actividad se extenderá hasta las 12:00 horas, dando paso a una liturgia oficial. En el caso del Parque Punta Arenas, la colocación de mensajes continuará hasta las 15:30 horas, momento fijado para su ceremonia religiosa. Ambas instancias contarán con el acompañamiento de treinta voces del Coro Arte Vocal.
Para facilitar el traslado de los vecinos a estos recintos, la organización habilitó un servicio de recorrido continuo de buses. Estos vehículos iniciarán sus salidas desde la Funeraria Proteger, ubicada en Avenida Bulnes 92, a partir de las 10:00 horas con destino a ambos parques. El itinerario contempla que el último bus de retorno hacia el radio urbano inicie su recorrido a las 18:00 horas.
De forma paralela a las actividades de este fin de semana, Empresas Cruz de Froward mantiene vigente una convocatoria para participar por una mantención perpetua gratuita. Quienes deseen sumarse a la iniciativa pueden inscribirse completando un formulario disponible en el sitio web www.empresascruzdefroward.cl. También está la opción de registrarse presencialmente en las oficinas de Avenida Bulnes 92 o directamente en las dependencias de los parques.
La 13.ª edición de la celebración reunió 11.341 visitas durante el sábado 24 y domingo 25 de octubre, con más de 50 actividades gratuitas en cuatro comunas de la región. Este año, la programación destacó el legado de la cultura chilota en la zona austral.
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