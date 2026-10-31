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31 de octubre de 2026

PARQUES CRUZ DE FROWARD Y PUNTA ARENAS ANUNCIAN ACTIVIDADES Y HORARIOS ESPECIALES PARA ESTE 1 DE NOVIEMBRE

​Los recintos conmemorativos contarán con horario extendido, servicios de acercamiento y la inauguración del "Árbol de la Memoria" para que la comunidad asista a las tradicionales liturgias de este domingo.

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​Para la conmemoración de este domingo 1 de noviembre, los recintos de Parque Cruz de Froward y Parque Punta Arenas preparan una jornada orientada a las familias con la inauguración del "Árbol de la Memoria". Las puertas de ambos camposantos se mantendrán abiertas en horario continuado, funcionando desde las 09:00 hasta las 20:00 horas. Durante el día, los asistentes podrán escribir mensajes a sus seres queridos en hojas conmemorativas que serán entregadas en el lugar. 

La entrega y colocación de las llamadas "Hojas de la Memoria" comenzará a las 10:00 horas en los dos parques. En el Parque Cruz de Froward, esta actividad se extenderá hasta las 12:00 horas, dando paso a una liturgia oficial. En el caso del Parque Punta Arenas, la colocación de mensajes continuará hasta las 15:30 horas, momento fijado para su ceremonia religiosa. Ambas instancias contarán con el acompañamiento de treinta voces del Coro Arte Vocal. 

Para facilitar el traslado de los vecinos a estos recintos, la organización habilitó un servicio de recorrido continuo de buses. Estos vehículos iniciarán sus salidas desde la Funeraria Proteger, ubicada en Avenida Bulnes 92, a partir de las 10:00 horas con destino a ambos parques. El itinerario contempla que el último bus de retorno hacia el radio urbano inicie su recorrido a las 18:00 horas. 

De forma paralela a las actividades de este fin de semana, Empresas Cruz de Froward mantiene vigente una convocatoria para participar por una mantención perpetua gratuita. Quienes deseen sumarse a la iniciativa pueden inscribirse completando un formulario disponible en el sitio web www.empresascruzdefroward.cl. También está la opción de registrarse presencialmente en las oficinas de Avenida Bulnes 92 o directamente en las dependencias de los parques.

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MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS COMIENZA OBRAS DEL PARQUE URBANO LAGUNA PUDETO

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