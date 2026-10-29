DELEGADA PRESIDENCIAL DESTACA ADJUDICACIÓN DE FONDO SENAMA POR AGRUPACIÓN DE PERSONAS MAYORES DE CERRO SOMBRERO

​La Delegada Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena Caviedes, junto al encargado del Departamento Social, José Luis Barrientos, visitó la comuna de Primavera, donde compartió un almuerzo y una jornada de conversación con integrantes de la agrupación de personas mayores AGAMCES.



Durante el encuentro, se destacó la adjudicación de un Fondo Nacional de SENAMA por parte de la agrupación, iniciativa que contribuye al desarrollo de actividades y al bienestar de sus integrantes.



Asimismo, se abordó la nueva Ley de Personas Mayores, cuya entrada en vigencia está prevista para 2027, instancia en la que se conversó sobre los avances en materia de derechos y protección de este grupo de la población.



La jornada también contempló recorridos en terreno para conocer distintas situaciones sociales de la comuna, en coordinación con la Municipalidad de Primavera, con el propósito de identificar necesidades y fortalecer el trabajo conjunto en beneficio de la comunidad.



Estas instancias forman parte del trabajo territorial de la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, orientado a mantener una vinculación directa con los vecinos, conocer sus realidades y coordinar acciones con los municipios e instituciones pertinentes para avanzar en respuestas oportunas a las necesidades sociales de la provincia.



