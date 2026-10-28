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28 de octubre de 2026

CORMUPA IMPLEMENTA PLATAFORMA DIGITAL PARA CONSULTAR DEMANDA EN LA RED DE URGENCIAS MUNICIPAL

​La herramienta, permite conocer la cantidad de personas que esperan atención en los distintos SAPU y en el SAR de la comuna, favoreciendo una mejor distribución de las consultas.

SAR
La Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa), lanzó este miércoles la plataforma digital www.urgenciasaps.cl, que permite conocer en tiempo real la cantidad de personas que esperan atención en los SAPU y el SAR de la comuna. La página web, que inició hoy una marcha blanca de tres meses, busca facilitar la toma de decisiones de los usuarios y contribuir a una distribución más equilibrada de la demanda en la red de urgencias de la Atención Primaria de Salud (APS).

Según el alcalde de la comuna, Claudio Radonich, esta tecnología permite saber "cuánta gente hay y cuál está desocupado", agregando que la idea es que "no espere tanto y pueda usted mismo distribuir el lugar, de tal forma que las personas que puedan llegar, puedan tener que esperar menos tiempo. Eso es algo muy importante, sobre todo cuando hay momentos de virus en invierno para los menores, porque justamente aquí lo que buscamos es que su tiempo, que es muy importante, no lo pierda".

Por su parte, el jefe del área de Salud de la Cormupa, Víctor Fuentes, explicó que la plataforma responde a consultas recurrentes que se observaban en redes sociales y otros canales de comunicación de la comunidad. "Lo que hemos observado es que la gente pregunta dónde hay menos personas esperando o si habrá mucha gente en el SAR. Eso nos permitió ir configurando esta plataforma, que orienta y ayuda a las personas a dirigirse a los lugares que estén menos congestionados", indicó.

Fuentes precisó que la información publicada corresponde exclusivamente a las personas que se encuentran esperando atención e informó que cuando un usuario llega al establecimiento y registra su ingreso en ventanilla, sus datos se incorporan al sistema; posteriormente, cuando comienza a ser atendido, deja de contabilizarse como persona en espera. De esta manera, la plataforma entrega una referencia actualizada de la demanda pendiente en cada dispositivo.

Finalmente, desde la Dirección de Salud de la Cormupa hicieron un llamado a la comunidad a conocer y utilizar esta nueva herramienta, disponible en www.urgenciasaps.cl, como una alternativa para informarse antes de acudir a los servicios de urgencia de la Atención Primaria de Salud de Punta Arenas.
Silvana Jaramillo

SILVANA JARAMILLO ASUME COMO SECRETARIA GENERAL INTERINA DE LA CORMUPA

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