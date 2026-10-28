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28 de octubre de 2026

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA FORTALECE EL VÍNCULO CON LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE TRES DIÁLOGOS PARTICIPATIVOS

Las jornadas, desarrolladas en el marco del programa Gobierno en Terreno, reunieron a personas mayores y dirigentes vecinales con autoridades y servicios públicos, promoviendo la escucha activa, el levantamiento de necesidades y la coordinación para avanzar en respuestas a las principales inquietudes de la comunidad.

dialogosparticipativos

Con el propósito de fortalecer la presencia del Estado en la comuna de Natales, promover la participación ciudadana y mantener una comunicación directa con las organizaciones sociales, el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, encabezó tres diálogos participativos con representantes de la comunidad, en el marco del programa Gobierno en Terreno.

 

Las jornadas, realizadas entre el lunes 26 y el martes 27 de octubre, estuvieron dirigidas a personas mayores y dirigentes vecinales, generando espacios de encuentro y conversación directa con autoridades y representantes de los servicios públicos. El objetivo fue escuchar las principales inquietudes de la ciudadanía, orientar respecto de los programas disponibles y recoger antecedentes que permitan gestionar respuestas a las necesidades planteadas por las organizaciones.

 

El ciclo contempló tres encuentros: el primero, con las directivas de clubes de adultos mayores; el segundo, con representantes de la Unión Comunal de Juntas Vecinales Unidas, que agrupa 13 organizaciones; y el tercero, con dirigentes de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Puerto Natales, que reúne a 17 juntas vecinales.

 

DIÁLOGO DIRECTO Y COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS

 

El primer encuentro se desarrolló en el salón de reuniones del Club Deportivo Natales y convocó a directivas de clubes de adultos mayores, representados por su presidenta Graciela Alarcón. Participaron la seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas; representantes de SERVIU y Sernapesca; una trabajadora social del Hospital de Puerto Natales; la Oficina Comunitaria de la Segunda Comisaría de Carabineros; y los programas Centro de Viviendas Tuteladas (CVT 1) y Centro Diurno Comunitario.

 

Durante la jornada se abordaron materias relacionadas con salud, vivienda y beneficios sociales. Asimismo, el equipo del Centro Diurno Comunitario realizó una dinámica de ejercicios para promover la participación y el bienestar de las personas asistentes.

 

La segunda instancia tuvo lugar en la sede de la Junta de Vecinos N º 7, junto a representantes de la Unión Comunal de Juntas Vecinales Unidas, en una jornada encabezada por su presidenta, Gloria Lasa, y que contó con la participación del delegado presidencial provincial, la seremi de Desarrollo Social y Familia y representantes de SERVIU, Carabineros y el Hospital de Puerto Natales.

 

Entre las principales materias expuestas por los dirigentes estuvieron la seguridad pública, las situaciones de vulnerabilidad social, los proyectos de mejoramiento de viviendas y el acceso a beneficios sociales.

 

La seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas, destacó la importancia de estos espacios para conocer las realidades de los territorios y coordinar acciones concretas.

 

“Tuvimos una muy productiva reunión de trabajo con la Unión Comunal de Juntas Unidas y distintos representantes de juntas de vecinos de Puerto Natales, recogiendo las inquietudes de los vecinos con respecto a personas en situación de calle, adultos mayores y personas en situación de discapacidad. Nos llevamos varias tareas para gestionar y agilizar algunos procesos, sobre todo en materia de adultos mayores”, señaló.

 

Por su parte, la presidenta de la Unión Comunal de Juntas Vecinales Unidas, Gloria Lasa, valoró la disposición al diálogo y la posibilidad de abordar directamente las necesidades de las organizaciones.

 

“Fue un día de trabajo muy productivo. Nos escucharon nuestras necesidades y demandas, y nos aclararon algunos temas que no estaban claros. Estoy contenta con esta instancia, porque se recogió la inquietud de juntarse con nosotros y poder avanzar en temas que estaban medio estancados. Gracias a esta reunión encontramos muchas soluciones y buenas ganas de trabajar para la comunidad”, manifestó.

 

La dirigenta también agradeció la disposición de la Delegación Presidencial Provincial para facilitar estos encuentros y convocar a los servicios pertinentes, destacando la importancia de mantener el trabajo coordinado en beneficio de los vecinos y vecinas.

 

ORGANIZACIONES VECINALES: UN VÍNCULO DIRECTO CON LAS PERSONAS

 

El ciclo concluyó el martes 27 de octubre con un diálogo en la sede de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Puerto Natales, encabezado por el delegado presidencial provincial y con la participación de la dirigenta María Bustamante, representantes de la Oficina Comunitaria de Carabineros, SERVIU y el Hospital de Puerto Natales.

 

La instancia permitió escuchar las problemáticas expuestas por representantes de los distintos sectores vecinales, resolver dudas y entregar orientación sobre materias vinculadas a vivienda, salud y seguridad, fortaleciendo la coordinación entre las organizaciones y las instituciones públicas.

 

La presidenta de la Unión Comunal, María Bustamante, agradeció la presencia del delegado y de los servicios convocados, destacando el valor de contar con espacios donde los dirigentes puedan plantear sus necesidades directamente.

 

“Quiero agradecer esta instancia de compartir con la Delegación, que el delegado haya venido con su equipo a la Unión Comunal y que nosotros, como vecinos, podamos plantear nuestras problemáticas, lo que nos parece y lo que nos falta. Ha sido una tarde muy enriquecedora, en la que también pudimos escuchar a los vecinos y exponer sus problemas. Contamos con SERVIU, Carabineros y el Hospital, por lo que pudimos resolver algunas dudas que teníamos, y eso es muy bueno”, expresó.

 

Desde el ámbito de la salud, la trabajadora social del Hospital de Puerto Natales, Caroline Ponce, destacó la relevancia de participar en instancias de diálogo territorial para conocer de primera fuente las necesidades de la población.

 

“Como institución hospitalaria estamos muy contentos de esta invitación que nos hizo la Delegación a participar en este conversatorio con las juntas de vecinos. Para nosotros es muy importante recoger, a nivel territorial y local, las necesidades de nuestra población, con el fin de dar respuesta a las necesidades de salud que tienen las personas natalinas”, indicó.

 

DELEGACIÓN REAFIRMA SU COMPROMISO CON LA ESCUCHA ACTIVA Y EL TRABAJO EN TERRENO

 

Al realizar un balance de las tres jornadas, el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, relevó el papel de las organizaciones sociales como interlocutoras fundamentales para conocer las necesidades de la ciudadanía y fortalecer la gestión pública desde los territorios.

 

“A través de estas organizaciones podemos conocer qué piensan las personas en cada una de las unidades territoriales. Es importante llegar a ellas y transmitirles qué es lo que el Gobierno quiere para la comunidad, pero también escucharlas y saber qué esperan de nosotros. Estos encuentros nos permiten establecer una conexión directa con las personas y comprender mejor sus necesidades y preocupaciones”, señaló.

 

La autoridad agregó que la participación de los servicios públicos es fundamental para entregar orientación pertinente y avanzar en una gestión coordinada frente a las inquietudes planteadas.

 

“En estos conversatorios contamos con servicios cuya presencia es fundamental, como salud, seguridad pública y vivienda, que son áreas muy relevantes para la comunidad. Tuvimos la oportunidad de difundir distintos instrumentos y servicios, pero, sobre todo, de escuchar a los dirigentes y recoger sus planteamientos. La presencia en terreno es esencial, porque es en estos espacios donde nuestra labor pública se vincula directamente con las personas”, sostuvo.

 

Las tres jornadas forman parte del trabajo en terreno impulsado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, a través de la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza para acercar los servicios del Estado a la ciudadanía, fortalecer la participación de las organizaciones sociales y mejorar la coordinación interinstitucional.

 

A través de estos espacios, la Delegación busca mantener una escucha activa y permanente de la comunidad, canalizar sus inquietudes y promover gestiones coordinadas que contribuyan a entregar respuestas oportunas y pertinentes. De esta manera, el trabajo en terreno se consolida como una herramienta para fortalecer la confianza entre las instituciones públicas y la ciudadanía, reconociendo a las organizaciones sociales como actores esenciales en la construcción de soluciones para Puerto Natales y la provincia de Última Esperanza.

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