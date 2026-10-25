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25 de octubre de 2026

ESTUDIANTES DE PUERTO NATALES SE CAPACITARON EN RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE

​Cerca de 40 alumnos de primero y segundo medio del Liceo Gabriela Mistral participaron en una charla sobre la Ley N.º 20.084, que regula la responsabilidad penal de adolescentes entre 14 y 18 años.

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Estudiantes del Liceo Gabriela Mistral de Puerto Natales participaron en una actividad preventiva sobre la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, organizada por profesionales del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes. La instancia se desarrolló en el marco del Plan Comunal de Seguridad Pública 2026 y contó con el apoyo de Carabineros de Chile.

La jornada estuvo dirigida a alumnos de primero y segundo medio, quienes recibieron información sobre la legislación que establece un sistema especial de justicia para adolescentes. Durante la exposición se abordaron las responsabilidades penales, los procedimientos judiciales y las garantías que contempla la ley, además de la importancia del respeto, el autocuidado y la convivencia escolar.

Daniel Cerna, profesional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, explicó que estas actividades buscan acercar el conocimiento de los especialistas a las comunidades educativas y contribuir a la prevención de delitos entre adolescentes. También destacó la participación de cerca de 40 estudiantes, quienes pudieron plantear consultas sobre situaciones que podrían tener implicancias legales.

La charla contó además con la participación del cabo segundo Ignacio Araya González, de la Oficina de Integración Comunitaria de la Segunda Comisaría de Puerto Natales, quien abordó las posibles consecuencias legales de participar en hechos constitutivos de delito y los derechos de los jóvenes ante procedimientos que impliquen privación de libertad.

La actividad permitió a los estudiantes aclarar dudas sobre sus derechos y deberes, así como reforzar la importancia de respetar las normas de convivencia y actuar con responsabilidad en el entorno educativo.


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