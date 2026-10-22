SEREMI DEL DEPORTE INFORMA AVANCES EN EL DISEÑO DE UN NUEVO CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN PUNTA ARENAS

El seremi del Deporte de Magallanes, Jacques Roux Vidal, abordó esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, los principales avances y desafíos del deporte regional, destacando los resultados de deportistas escolares en competencias nacionales, la proyección internacional de representantes magallánicos y el desarrollo de nuevas iniciativas para fortalecer la actividad física en distintas comunas.

Entre los hitos mencionados destacan los resultados del Liceo San José, campeón nacional de futsal masculino, y del Colegio Charles Darwin, ganador en básquetbol femenino, además de la clasificación de la atleta de Puerto Natales Camila, quien obtuvo oro en lanzamiento de la bala y bronce en salto largo. Asimismo, seis taekwondistas de Punta Arenas consiguieron opciones de clasificación al próximo Panamericano, mientras que la autoridad destacó la importancia de continuar apoyando a los deportistas de alto rendimiento y sus procesos de preparación.

En materia de participación comunitaria, Roux Vidal resaltó la realización de corridas nocturnas en la provincia Antártica y Puerto Natales, junto con nuevas oportunidades para organizar competencias de natación, boxeo y otras disciplinas. También invitó a los clubes deportivos a postular al Fondo Deporte 2027 hasta el 6 de noviembre, iniciativa que permite solicitar financiamiento para implementación, infraestructura, viajes y organización de eventos, siempre que las organizaciones cumplan con los requisitos establecidos por el Instituto Nacional de Deportes.

Respecto de la infraestructura, el seremi informó que ya fue adjudicado el diseño de un nuevo centro de entrenamiento de aproximadamente 3.000 metros cuadrados en el recinto fiscal de Punta Arenas, que contempla espacios para patinaje, hockey, deportes de contacto y otras disciplinas. Además, señaló que se espera avanzar en la evaluación del diseño de un nuevo polideportivo para la comuna, proyecto que podría continuar hacia la etapa de búsqueda de financiamiento regional. Ambas iniciativas buscan mejorar las condiciones de entrenamiento y ampliar la capacidad para recibir actividades deportivas y eventos de mayor convocatoria.

Finalmente, la autoridad destacó la implementación de la Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2026-2037, que contempla mesas de trabajo para fortalecer tanto el deporte social como el alto rendimiento. También relevó iniciativas como Patagonia Running, que permitirá a estudiantes de distintas localidades conocer el Parque Nacional Torres del Paine mediante una jornada deportiva y recreativa, reforzando el vínculo entre actividad física, participación escolar y valoración del patrimonio natural de Magallanes.





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