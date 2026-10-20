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20 de octubre de 2026

ENEX INAUGURA NUEVA PLANTA DE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN EN EL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS

​La infraestructura busca asegurar la continuidad operativa y el abastecimiento aeronáutico en la región, respaldando la conectividad, el turismo y las misiones antárticas.

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Enex inauguró una nueva planta de combustibles de aviación en el Aeropuerto Internacional Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas. La infraestructura representa un hito clave para garantizar la continuidad operacional y el abastecimiento de combustible de aviación en un territorio donde el transporte aéreo resulta indispensable para la conectividad. 

Enex tiene la concesión de esta operación de combustible desde fines de 2021 y por 30 años. La decisión de construir una nueva planta respondió a la estrategia de incrementar la capacidad, incorporando tecnología de vanguardia y dando mayor autonomía y eficiencia a la operación, cumpliendo -a su vez- con los más altos estándares internacionales de seguridad y calidad de servicio aeronáutico. 

El gerente general de Enex, Nicolás Correa, resaltó que "la conectividad aérea en Magallanes es una condición indispensable para el desarrollo, el bienestar de sus habitantes y la conexión con el resto de Chile y el mundo. Con esta nueva planta, Enex reafirma su compromiso con el desarrollo territorial del país, poniendo a disposición infraestructura de primer nivel que garantiza el suministro de combustible en una zona estratégica”. 

 La nueva planta de Enex cuenta con un servicio integral de recepción, almacenamiento, distribución y suministro de combustible de aviación, camiones refuellers de última generación; y un diseño operacional que permite multiplicar la capacidad operativa. 

De esta manera, consolida un nodo de infraestructura crítica y soberanía energética para el país. Su puesta en marcha garantiza la integración territorial ininterrumpida del extremo sur con el resto de Chile, dinamiza el desarrollo productivo y turístico de la Región de Magallanes, y afianza a Punta Arenas como la principal puerta de entrada y puente aéreo hacia la Antártica, prestando soporte logístico continuo a las misiones polares. 

 El negocio de aviación se ha consolidado como un pilar estratégico para la compañía, expandiendo de manera sostenida tanto su infraestructura como su cartera de clientes. Actualmente, Enex mantiene una sólida presencia operacional

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