ARTISTA MAGALLÁNICO HAVSTRACTO ESTRENARÁ VIDEOARTE SOBRE EL EXTRACTIVISMO Y EL TERRITORIO AUSTRAL

El artista visual y medial magallánico HAVSTRACTO, nombre artístico de Nicolás Vera dos Santos, estrenará el próximo 23 de octubre de 2026 (I), una obra de videoarte desarrollada en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. La propuesta aborda las transformaciones del territorio austral y las tensiones vinculadas al avance de las industrias extractivas.

La obra utiliza registros audiovisuales de la Ruta 9, cuerpos de agua y paisajes de la Patagonia austral, junto con distorsiones digitales, repeticiones y experimentación sonora. A través de estos recursos, el artista plantea una reflexión crítica sobre la intervención de los ecosistemas y los desafíos territoriales asociados al desarrollo de la industria del hidrógeno verde y sus derivados en Magallanes.

La dimensión sonora se estructura en cinco movimientos, que acompañan un recorrido desde la amplitud del paisaje hasta las presiones que enfrenta el territorio y las huellas de su transformación. El trabajo también forma parte de las primeras exploraciones del universo artístico KITCHIKOUAR, investigación centrada en los cuerpos de agua, la memoria territorial y las relaciones entre naturaleza, tecnología y percepción.

El lanzamiento contempla una estrategia de difusión a través de plataformas digitales y pantallas publicitarias en ciudades seleccionadas, con el objetivo de llevar el videoarte a espacios que van más allá de los circuitos expositivos tradicionales. La presentación incluirá, además, dos remixes colaborativos vinculados a RUTA/HORIZONTE, desarrollados junto a TANKBOY, y un video asociado a uno de estos trabajos.

La creación visual y sonora está a cargo de HAVSTRACTO, con masterización de Rafael Cheuquelaf, de Estudio Shenu, en Punta Arenas, y ediciones adicionales de TANKBOY. El lanzamiento se realizará bajo los sellos Mauco Records y EOLO Producciones, y propone una reflexión sobre el valor del paisaje austral más allá de su dimensión económica, poniendo en el centro sus ecosistemas, memorias y transformaciones.