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16 de octubre de 2026

MESA DE SEGURIDAD DEL SECTOR SALUD REVISA AVANCES Y REFUERZA COMPROMISO CON LA PROTECCIÓN DE FUNCIONARIOS

La jornada tuvo como propósito revisar los avances y compromisos establecidos en la primera sesión, analizar los registros de agresiones a funcionarios de la Red Asistencial y confirmar el Plan de Trabajo 2026.

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El Servicio de Salud Magallanes llevó a cabo la segunda reunión de la Mesa de Seguridad del Sector Salud, instancia presidida desde la Dirección de Servicio y convocada y organizada por el Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. La jornada tuvo como propósito revisar los avances y compromisos establecidos en la primera sesión, analizar los registros de agresiones a funcionarios de la Red Asistencial y confirmar el Plan de Trabajo 2026.

La instancia, que tiene por objetivos el definir las estrategias que permitan disminuir el riesgo de agresiones de usuarios hacia el personal de salud, fortalecer las medidas preventivas y avanzar en entornos laborales seguros para quienes día a día entregan atención a la comunidad, permitió analizar comparativamente los registros de agresiones correspondientes a los años 2025 y 2026, con especial énfasis en la evolución de los reportes ingresados a la plataforma REDCap.

En este sentido, durante el año 2025 se registraron 107 eventos de agresión en la red asistencial. Al mes de septiembre de 2026, se contabilizaban 104 registros acumulados, lo que representa un aumento de 40,5% respecto de los 74 casos informados en julio de este mismo año; de los 104 registros acumulados, el Hospital Clínico de Magallanes y CESFAM Dr. Mateo Bencur, registran las mayores ocurrencias.

La Mesa también identificó 34 registros que no contaban con el tipo de agresión informado, situación que limita el análisis de los eventos y la definición de medidas preventivas, por lo que se destacó la necesidad de mejorar la calidad, oportunidad y completitud de la información ingresada al sistema de registro.

Al respecto, el director (s) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, destacó el valor de esta instancia para identificar el volumen y las causas de los eventos que afectan a los funcionarios de la red, especialmente en las provincias.

“Esta mesa de seguridad interna nos ha permitido, junto a los demás dispositivos de la red, especialmente de las provincias, identificar el volumen de casos del año y también sus causas. Nos encontramos frente a un importante volumen de agresiones que sufren nuestros funcionarios mientras cumplen su tarea, vinculadas principalmente a agresiones verbales. También vemos con preocupación el aumento de las agresiones físicas hacia nuestros funcionarios”, señaló la autoridad.

La reunión permitió además revisar los avances relacionados con la formalización de los Comités Internos de Seguridad de los establecimientos de la red, y abordar el Plan de Trabajo 2026, que contempla entre otras líneas de acción, el fortalecer los sistemas de registro y mejorar la calidad de la información ingresada, dar seguimiento a las medidas preventivas adoptadas y fortalecer la coordinación interinstitucional.

Consignar que la Mesa de Seguridad del Sector Salud, continuará trabajando de manera coordinada con los establecimientos y los distintos actores del territorio, para prevenir la violencia hacia los funcionarios/as del sector, responder oportunamente ante los eventos y garantizar condiciones de seguridad dignas para quienes entregan atención de salud a la población, porque cuidar a quienes cuidan, es resguardar la salud de toda la comunidad.

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