TERCERA FERIA DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL PÁJARO AZUL SE REALIZARÁ EN ZONA FRANCA DE PUNTA ARENAS

La tercera versión de la Feria de Literatura Infantil y Juvenil "Pájaro Azul" se realizará los días viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de octubre en el módulo central de la Zona Franca de Punta Arenas, frente a la cancha de patinaje. En esta ocasión, la actividad es financiada mediante el aporte de empresas locales, a diferencia de sus dos ediciones anteriores que contaron con recursos del Fondo del Libro y la Lectura. El encuentro reunirá a seis librerías de Punta Arenas y cuatro editoriales provenientes de Santiago, Limache y Villarrica.

La ceremonia de inauguración está programada para el viernes 16 a las 11:30 horas en la sala de exposiciones de la Zona Franca, abierta a toda la comunidad. La jornada inicial contempla la lectura dramatizada "La tortilla corredora" por estudiantes de la Escuela Bosque Austral, seguida por el cuentacuentos "Popurrí de cuentos" de la narradora oral "Alumbra Creando", proveniente de Valparaíso. Durante la tarde se realizarán talleres de fanzine con Muta Ediciones, la presentación del libro "Remendar" de Dafne Moncada y actividades en torno a la obra "Tego, el terror de los dinosaurios" de Pablo Ruiz.

La programación del sábado 17 comenzará a las 11:00 horas con cuentacuentos en kamishibai por "Amor por la literatura infantil", seguido por la presentación del libro "Simone, la pastora de los mares" de María José Roselló. Durante la tarde destaca la presentación de "Cuentos Antárticos y algo más" a cargo de María Pastora y Francisco Sánchez, lecturas de la editorial Recrea como "Una grande y gorda mentira" y "Tren Tren y Cai Cai", junto a un conversatorio de IBBY Chile sobre la Medalla Colibrí con Ignacia Hevia.

El domingo 18 las actividades se iniciarán a las 12:00 horas con la narración de "Pudupu, el Pudú que no quería lavarse los dientes", continuada por los bloques "Verecuentos" con Verena Valdéras y "El topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza" con Verónica Soto. A las 17:00 horas se rendirá un homenaje a la escritora Rosamaría Solar por parte de Pablo Ruiz, Nitzame Mayorga y Francisco Abarzúa, para luego dar paso al cuentacuentos "El sueño de Elvis" y al cierre "Cuentos en movimiento" con Indira Jiménez.

El evento ofrecerá durante sus tres jornadas puestos de exhibición y venta de libros en el recinto franco, junto a talleres interactivos y actividades gratuitas dirigidas a niñas, niños, jóvenes y familias. La feria busca fomentar la lectura y facilitar el acceso a producciones literarias infantiles y juveniles en la región, congregando a autores, narradores y sellos editoriales nacionales y locales.

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