PUNTA ARENAS CONMEMORA EL MES DEL CÁNCER DE MAMA CON ACTIVIDADES PREVENTIVAS

La Municipalidad de Punta Arenas, junto al Club de Leones Mujer Austral y la Corporación Municipal, desarrollará durante octubre una serie de actividades para promover la prevención y detección temprana del cáncer de mama. La iniciativa incluye jornadas informativas y la disponibilidad de 2.500 cupos para mamografías en la red de salud comunal.

Una de las principales actividades será el martes 13 de octubre, con la jornada “Conversemos sobre el cáncer”, organizada por la Oficina Municipal de la Mujer y el Club de Leones Mujer Austral en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro. Entre las 15:00 y las 18:00 horas se realizará una feria preventiva, mientras que de 18:30 a 20:30 horas tendrá lugar un conversatorio con profesionales y testimonios. También estará presente un mamógrafo móvil para pacientes previamente agendadas por el Club.

La programación continuará el domingo 18 de octubre con la “Zumbatón: Octubre Rosa en la Red APS”, desde las 11:00 horas en las canchas de la Costanera. La actividad contará con baile entretenido, stands informativos e inscripciones para agendar mamografías.

Según los antecedentes entregados por la Corporación Municipal, desde 2020 se han registrado 527 diagnósticos de cáncer de mama en Punta Arenas, correspondientes a 524 mujeres y tres hombres. Además, se informó que durante 2025 hubo 25 fallecimientos asociados a esta enfermedad en la comuna. La Cormupa recordó que las mujeres de entre 50 y 69 años pueden solicitar una mamografía gratuita en el Cesfam donde están inscritas.

El alcalde Claudio Radonich llamó a mantener los controles preventivos incluso cuando no existen antecedentes familiares, mientras que el jefe del área de Salud de la Cormupa, Víctor Fuentes, reiteró que el examen es gratuito. En tanto, el Club de Leones Mujer Austral destacó la importancia de reforzar la concientización durante octubre y a lo largo del año. Como parte de la conmemoración, el municipio también iluminará de rosado el edificio consistorial, el Teatro Municipal y los Cesfam de la comuna.

Quienes deseen participar en la jornada del 13 de octubre pueden inscribirse a través del formulario difundido en las redes sociales municipales o contactar a la Oficina Municipal de la Mujer al correo [email protected] o al teléfono +56 9 6834 5819.