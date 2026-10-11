11 de octubre de 2026
BANDA MAGALLÁNICA SEBASTARGO SUMA DIFUSIÓN INTERNACIONAL Y PREPARA PRESENTACIONES EN LA PATAGONIA
La banda ha aparecido en medios especializados de República Checa, Argentina y México. Durante octubre contempla presentaciones en Porvenir y Punta Arenas, mientras prepara fechas en Río Gallegos para 2027.
Sebastargo, banda vinculada a la escena musical patagónica, ha conseguido difusión en medios especializados de distintos países y registra reproducciones en plataformas como YouTube y Bandcamp. Su trabajo también ha llegado al formato físico, con una edición en cassette que, según la agrupación, ha tenido ventas entre coleccionistas y seguidores.
La cobertura internacional incluye entrevistas en medios de República Checa y reseñas publicadas en Argentina y México. De acuerdo con la información entregada por la banda, también mantiene oyentes en países de Europa Central.
En paralelo, Sebastargo tiene presentaciones programadas en Porvenir durante el Mes de la Música y participará en encuentros junto a otras bandas locales en Punta Arenas. Para 2027, además, contempla fechas promocionales en Río Gallegos, Argentina.
La agrupación mantiene su música disponible en plataformas digitales y cuenta con una edición de su álbum en cassette.
Entre enero y septiembre se realizaron 20.262 fiscalizaciones, 440 más que en el mismo período de 2025. El MTT también informó un aumento de controles en comunas rurales de la región.
Entre enero y septiembre se realizaron 20.262 fiscalizaciones, 440 más que en el mismo período de 2025. El MTT también informó un aumento de controles en comunas rurales de la región.