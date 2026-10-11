BANDA MAGALLÁNICA SEBASTARGO SUMA DIFUSIÓN INTERNACIONAL Y PREPARA PRESENTACIONES EN LA PATAGONIA

Sebastargo, banda vinculada a la escena musical patagónica, ha conseguido difusión en medios especializados de distintos países y registra reproducciones en plataformas como YouTube y Bandcamp. Su trabajo también ha llegado al formato físico, con una edición en cassette que, según la agrupación, ha tenido ventas entre coleccionistas y seguidores.

La cobertura internacional incluye entrevistas en medios de República Checa y reseñas publicadas en Argentina y México. De acuerdo con la información entregada por la banda, también mantiene oyentes en países de Europa Central.

En paralelo, Sebastargo tiene presentaciones programadas en Porvenir durante el Mes de la Música y participará en encuentros junto a otras bandas locales en Punta Arenas. Para 2027, además, contempla fechas promocionales en Río Gallegos, Argentina.

La agrupación mantiene su música disponible en plataformas digitales y cuenta con una edición de su álbum en cassette.

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