PDI DETUVO EN PUNTA ARENAS A SUJETO QUE PERMANECÍA PRÓFUGO DESDE EL 2022 Y MANTENÍA CUATRO ÓRDENES DE DETENCIÓN VIGENTES

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Punta Arenas ubicaron y detuvieron a un hombre chileno, de 27 años, que mantenía cuatro órdenes de detención vigentes por diversos delitos ocurridos en la región de Magallanes.



Al respecto, el Subprefecto Gerardo Álvarez, jefe de la BIRO Punta Arenas, señaló que “a raíz del trabajo de análisis criminal, detectives lograron la detención de un sujeto, que se encontraba prófugo desde el año 2022, cambiando de apariencia física de manera permanente para evitar ser detenido”.



El imputado registraba órdenes de detención por los delitos de lesiones graves, daños, tráfico de drogas en pequeñas cantidades y usurpación de nombre, emanadas de los Juzgados de Garantía de Punta Arenas y Puerto Natales.



El jefe policial agregó que, durante el procedimiento, el sujeto mantenía entre sus pertenencias cannabis sativa, clorhidrato de cocaína y dinero en efectivo, por lo que también fue detenido en flagrancia por infracción a la Ley 20.000.



Este viernes, el imputado fue puesto a disposición del tribunal para la respectiva audiencia de control de detención.











