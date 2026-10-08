COMISIÓN DE LIBERTAD CONDICIONAL DE LA JURISDICCIÓN PUNTA ARENAS INICIÓ LA REVISIÓN DE 86 SOLICITUDES

La instancia, encabezada por el presidente de la Corte de Apelaciones, Juan Villa Martínez, e integrada por cuatro jueces penales, inició la revisión de solicitudes de postulantes al beneficio correspondientes a 54 del Complejo Penitenciario de Punta Arenas; 17 del Centro de Estudios y Trabajo; 8 del Centro de Detención Preventiva de Puerto Natales y otras 7 solicitudes del penal de Porvenir.

Además, en el marco del proceso, las víctimas fueron informadas, a través del juzgado de Garantía correspondiente a la causa del postulante, sobre la solicitud al beneficio de su victimario y, en esta ocasión, dos personas se pronunciaron -personalmente o a través de sus representantes- para dar a conocer sus alegaciones, por escrito, ante la Comisión de Libertad Condicional.

El Decreto Ley 321 de 1925 y modificado la Ley 21.627 que entró en vigencia en noviembre de 2023, establece como requisitos para postular al beneficio de la libertad condicional, haber cumplido la mitad de la condena o dos tercios (en el caso de condenas por delitos graves); presentar una conducta intachable en el establecimiento penal y contar con un informe de postulación sicosocial elaborado por un equipo profesional del área técnica de Gendarmería sobre los factores de riesgo de reincidencia y de conciencia del delito.

La Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción Punta Arenas sesionará por tres días, finalizando la revisión de las postulaciones el próximo viernes 9 de octubre.