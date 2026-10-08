Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
SALMON EXPORT

8 de octubre de 2026

COMISIÓN DE LIBERTAD CONDICIONAL DE LA JURISDICCIÓN PUNTA ARENAS INICIÓ LA REVISIÓN DE 86 SOLICITUDES

La Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción Punta Arenas inició hoy -miércoles 7 de octubre- la revisión de ochenta seis solicitudes de personas privadas de libertad de los centros penitenciarios de la capital regional, Porvenir y Puerto Natales.

IMG_6376

La instancia, encabezada por el presidente de la Corte de Apelaciones, Juan Villa Martínez, e integrada por cuatro jueces penales, inició la revisión de solicitudes de postulantes al beneficio correspondientes a 54 del Complejo Penitenciario de Punta Arenas; 17 del Centro de Estudios y Trabajo; 8 del Centro de Detención Preventiva de Puerto Natales y otras 7 solicitudes del penal de Porvenir.

Además, en el marco del proceso, las víctimas fueron informadas, a través del juzgado de Garantía correspondiente a la causa del postulante, sobre la solicitud al beneficio de su victimario y, en esta ocasión, dos personas se pronunciaron -personalmente o a través de sus representantes- para dar a conocer sus alegaciones, por escrito, ante la Comisión de Libertad Condicional.

El Decreto Ley 321 de 1925 y modificado la Ley 21.627 que entró en vigencia en noviembre de 2023,  establece como requisitos para postular al beneficio de la libertad condicional, haber cumplido la mitad de la condena o dos tercios (en el caso de condenas por delitos graves); presentar una conducta intachable en el establecimiento penal y contar con un informe de postulación sicosocial elaborado por un equipo profesional del área técnica de Gendarmería sobre los factores de riesgo de reincidencia y de conciencia del delito.

La Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción Punta Arenas sesionará por tres días, finalizando la revisión de las postulaciones el próximo viernes 9 de octubre.

diputadomarowski

DIPUTADO HANS MAROWSKI LLAMA A FORTALECER INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y CAPACIDADES DE DEFENSA EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CANCILLER RESPONDE A JUDD POR DICHOS SOBRE ESTRECHO DE MAGALLANES: “NO NECESITAMOS EL APOYO DE NADIE PARA DEFENDER NUESTRA SOBERANÍA”

Leer Más

​El ministro no descartó presentar una nota de protesta en contra del embajador.

​El ministro no descartó presentar una nota de protesta en contra del embajador.

cancillerperezmackenna
nuestrospodcast
AW 6

DIRECCIONES MUNICIPALES FISCALIZARON DEPÓSITO DE CHATARRA CON RESIDUOS PELIGROSOS

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
YOPPERN NUEVO 336x336
IMG_6376

COMISIÓN DE LIBERTAD CONDICIONAL DE LA JURISDICCIÓN PUNTA ARENAS INICIÓ LA REVISIÓN DE 86 SOLICITUDES

BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
PY 3

MUNICIPIO DESPLEGÓ OPERATIVO DE LIMPIEZA EN LA COSTANERA DE PUNTA ARENAS

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
SALMON EXPORT
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
gascoseguridad

GASCO MAGALLANES FORTALECE COMPETENCIAS TÉCNICAS SOBRE GAS LICUADO A GRANEL

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.