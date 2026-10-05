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5 de octubre de 2026

CON DELEGACIÓN ARGENTINA REINICIARON LOS OPERATIVOS OFTALMOLÓGICOS DEL CLUB DE LEONES PUNTA ARENAS

Atención avanza hacia la autonomía en las atenciones y una clínica

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Con la presencia del Cónsul de Argentina en Magallanes, el Club de Leones Punta Arenas, junto a su par de Río Gallegos, retomaron, en una versión 2.0, los operativos oftalmológicos que tradicionalmente brinda la organización a estudiantes de enseñanza básica que cursan estudios en establecimientos con altos niveles de vulnerabilidad social.

La actual presidenta del Club, Verónica Zapata destacó que, con equipos propios y el apoyo de la delegación trasandina, se avanza a una autonomía que permitirá a futuro concretar el establecer una clínica en la sede de este casi centenario Club de Leones.

“Comenzamos en octubre con los operativos que queremos brindar entre este y el próximo año, esta vez con sesenta menores de las escuelas Padre Alberto Hurtado y Argentina; una de ellas pionera en ser beneficiaria de esta actividad. Pero ahora trabajamos con nuestras propias máquinas, lo que acorta el proceso, y con la idea de tener una óptica completa para hacer la evaluación y entregar el par de lentes que los niños necesitan”.

Tras asumir hace unos meses la presidencia del Club, Verónica Zapata expresó el deseo de aunar esfuerzos con sus pares leones en la ciudad de Río Gallegos “no solo por camaradería, sino para reforzar nuestro servicio intercambiando experiencias valiosas. Por eso es muy importante la presencia del Cónsul General de Argentina, Darío Dziewezo Polski, quien nos ayudará a facilitar esta colaboración binacional”.

Su esperanza esta puesta en que hayan viajes de ida y regreso de las delegaciones de ambos clubes para así cubrir una necesidad de salud que está presente en ambos lados de la frontera.

La presidenta del Club de Leones de Río Gallegos, Ana Rodríguez, destacó que “si bien Lions Club International no tiene fronteras, no nos habíamos juntado. Así que, estamos muy contentos de retomar los lazos de hermanamiento con nuestros pares de Punta Arenas”.

Enfatizó que aquellos valores que les mueven a colaborar son la solidaridad y la camaradería. “Como siempre los leones aprendemos de otros clubes asi que nos llevamos tips de trabajo y dejamos aquí tecnología de avanzada como lo es el autorefractometro pediátrico portátil.

Explicó que este equipo “consiste, en términos simples, en una especie de cámara que captura una imagen del iris del paciente, generando un diagnóstico, cuyos datos van al profesional que emite la receta de lentes. Esto agiliza totalmente el proceso de prevención y permite resolver la atención de una sola vez”.

El Cónsul General de Argentina, Darío Dziewezo Polski, quien estuvo presente en la jornada, expresó que “este tipo de colaboraciones son muy importantes para am y esta obra solidaria, binacional y de bien, debe llevarse a cabo en ambas localidades de la Patagonia”.

El pequeño Luca dice “en la escuela Padre Alberto Hurtado una tía me puso para estar aquí y poder ver bien. Tener esta oportunidad es muy interesante y muy buena” Estrella Chaipén, es su madre y agradeció la oportunidad de asistir a un control gratuito porque “es una ocasión espectacular. Yo sabía del Club de Leones y su obra. Por estos días los recursos económicos no están siempre al alcance de la mano. Mi hijo había roto sus lentes, y él como otros niños necesitan ver mejor para poder rendir en el área educacional”. Puntualizó


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