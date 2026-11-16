Una crítica evaluación de los primeros siete meses del Gobierno realizó esta mañana el presidente de Gastropuq y exintendente de Magallanes, Jaime Jelincic Aguilar, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación, el dirigente gremial abordó el escenario político y económico nacional, marcado por las dificultades asociadas al alza de los combustibles, las movilizaciones, las cifras de desempleo y los problemas de crecimiento. A su juicio, si bien el Ejecutivo ha debido enfrentar un contexto económico complejo y tomar decisiones técnicas difíciles, ha mostrado debilidades importantes en materia de conducción política y comunicación de sus medidas.

Jelincic sostuvo que el actual Gobierno asumió una administración con dificultades económicas acumuladas, pero planteó que esa situación no explica por sí sola los errores que, en su opinión, se han producido durante los primeros meses de gestión.

“Se hicieron cargo de una administración y han ido tomando decisiones técnicas complejas porque el país está en un escenario complejo. El país lleva 14 años con mala cifra y asumieron este escenario. Con esa complejidad, con un gobierno sin caja y tuvieron que empezar a gobernar”, señaló.

Sin embargo, distinguió entre el desempeño técnico y la conducción política de la administración, indicando que, aunque algunas decisiones pueden ser correctas desde el punto de vista económico, requieren una estrategia comunicacional y política que permita anticipar sus consecuencias.

“Yo diría que tiene dos niveles, un nivel técnico que han tomado decisiones que son correctas, pero tienen un déficit político importante. No han sabido transmitir lo que están haciendo. Van de atrás de los conflictos, no se anticipan, no hay capacidad de anticipación”, afirmó.

Falta de conducción política y cuestionamientos al segundo piso de La Moneda

Uno de los principales cuestionamientos de Jelincic estuvo dirigido a la falta de experiencia política de parte de los equipos que integran el Gobierno. Según planteó, contar con profesionales técnicamente preparados no resulta suficiente si no existe una evaluación política de las consecuencias que pueden tener las decisiones adoptadas.

En ese sentido, apuntó a la ausencia de una estructura de coordinación estratégica, conocida como el segundo piso de La Moneda, que permita ordenar las prioridades, anticipar conflictos y establecer un relato común para las distintas carteras.

“Podían ser muy buenos profesionales técnicamente, pero no basta, no basta. Tienen que tener ministros que tengan una lectura política. Es que a ver, quiero decir que cuando se toma una decisión tienen que saber las repercusiones que tiene esa decisión y la verdad que no está eso y la verdad que no tienen un segundo piso”, manifestó.

Para explicar su crítica, mencionó diferencias de mensajes entre autoridades en materias vinculadas a las relaciones exteriores y defensa. Como ejemplo, recordó las declaraciones conjuntas entre los cancilleres de Chile y Argentina, orientadas a distender las tensiones surgidas por la controversia relacionada con una embarcación que zarparía desde la región, y las posteriores declaraciones del ministro de Defensa sobre la construcción de fragatas con participación británica.

A su juicio, este tipo de situaciones refleja una falta de coordinación entre las distintas áreas del Ejecutivo y la necesidad de contar con una conducción que ordene las comunicaciones y las decisiones de las autoridades.

“Es decir, mira, este ministro va a salir en este tema de la mujer, esta ministro va a salir en el tema de desarrollo social y lo va ordenando para que el gobierno tenga un relato. Acá es un desorden”, sostuvo.

También cuestionó la participación de autoridades en controversias públicas, aludiendo al caso del subsecretario Rabat y las declaraciones que generaron cuestionamientos al interior del Ejecutivo.

“Es un desastre, o sea, ese tema es porque Rabat, yo uno le ve currículum, es un tipo exitoso como abogado, pero no tiene ningún ápice de evaluación política y le hizo costar un bochorno al gobierno de magnitud”, expresó.

En este contexto, Jelincic planteó la necesidad de realizar cambios en el equipo de Gobierno e incorporar figuras con mayor experiencia política, además de fortalecer la relación con los partidos que respaldan a la administración.

“Entonces yo creo que es decisión del gobierno, pues, pero yo creo que tiene que hacer un ajuste de gabinete y meterle gente que tenga más capacidad política y de ingeniería en ese segundo piso”, señaló.

Manejo del conflicto por los combustibles

El presidente de Gastropuq también cuestionó la forma en que el Gobierno enfrentó las tensiones derivadas del alza de los combustibles y las movilizaciones de algunos sectores del transporte.

En su análisis, el Ejecutivo reaccionó tardíamente y no habría considerado adecuadamente las posiciones de las principales organizaciones de camioneros, que inicialmente buscaban evitar un conflicto con el Gobierno.

Jelincic sostuvo que las medidas anunciadas posteriormente, entre ellas el congelamiento de los combustibles hasta 2027 y la reducción de $142 en el precio del diésel, debieron ser parte de una estrategia anticipada y no una respuesta frente a un escenario de presión.

“Entonces, no hay manejo político. La verdad que yo no entiendo lo que pasó de no tener capacidad de anticipación. Es decir, yo hago la evaluación de que no hay política. No hay política, de anticipación de conflictos, de modificar, ver los temas”, afirmó.

A su juicio, la falta de coordinación también quedó reflejada en la manera en que se abordaron otros asuntos que generaron controversia pública, señalando que las advertencias sobre eventuales dificultades no siempre habrían sido consideradas por las autoridades.

“Entonces, creo que no hay evaluación, no hay calle, no hay calle”, enfatizó.

Desempleo y perspectivas económicas para 2027

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la situación del empleo en Chile y las dificultades que, según Jelincic, podrían mantenerse durante 2027.

El exintendente manifestó preocupación por las cifras de desocupación y advirtió que el país enfrenta un escenario complejo para generar nuevos puestos de trabajo, especialmente si no se impulsan proyectos e iniciativas que permitan dinamizar la actividad económica en el corto plazo.

Durante la conversación mencionó la cifra oficial de desempleo de 9,8% y aludió a estimaciones del académico David Bravo, que situarían el indicador en torno al 13%, según la referencia que entregó en el programa.

“Si yo hago un análisis de la actividad económica el próximo año, o sea 2027, no hay como bajar la cesantía”, planteó.

Frente a este escenario, identificó oportunidades para la generación de empleo a partir de actividades productivas que podrían desarrollarse en el sur austral, especialmente mediante cambios que permitan fortalecer la salmonicultura y facilitar la relocalización de operaciones.

En ese contexto, mencionó el trabajo que se estaría desarrollando junto a organizaciones gremiales de Aysén, Puerto Montt y Magallanes, con el objetivo de abordar alternativas para impulsar la actividad y sus efectos sobre el empleo.

“Por ejemplo, podríamos hacer que la relocalizaciones de un tema que estamos trabajando con la multigremial, Aysén, Puerto Montt, Magallanes, cedieran las relocalizaciones para la salmonicultura. Podemos 70.000 empleos, 80.000 entre directo e indirecto. Podría ser un punto”, sostuvo.

El dirigente también planteó que la construcción y otras actividades económicas podrían contribuir a mejorar las cifras laborales, aunque advirtió que las iniciativas de inversión de gran escala requieren tiempo para materializarse.

En esa línea, señaló que la aprobación de proyectos de inversión no se traduce necesariamente en una generación inmediata de empleo, debido a los plazos asociados a su ejecución.

“Entonces, hay que hacer planes, por ejemplo, con las pymes. Las pymes son las que pueden contratar las grandes empresas, la tecnología. Entonces, Chile no tiene proyectos grandes inmediatos”, indicó.

Además, advirtió sobre los efectos que la inteligencia artificial y la automatización podrían tener en el mercado laboral, señalando que algunas actividades están reduciendo sus necesidades de personal mediante la incorporación de nuevas tecnologías.

“Y no está medido la IA, la IA está transmitiendo efectos en la transformación laboral. Claro, está disminuyendo las capacidades de empleo, aunque se está automatizando, algunas cosas que poco a poco se empiezan a automatizar”, comentó.

A partir de este diagnóstico, insistió en la necesidad de diseñar políticas que permitan preparar a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores frente a los cambios tecnológicos, además de impulsar medidas que generen puestos de trabajo en el corto plazo.

Codelco: cuestionamientos a la gestión y exigencia de responsabilidades

En el último tramo de la entrevista, Jaime Jelincic abordó la situación de Codelco y los cuestionamientos a su desempeño financiero y productivo, planteando que el debate no debe centrarse exclusivamente en una eventual privatización de la empresa estatal, sino también en las responsabilidades de quienes han estado a cargo de su administración.

El exintendente aclaró que no comparte una visión que considere automáticamente más eficiente al sector privado frente al público. Sin embargo, sostuvo que los resultados de la estatal minera durante los últimos años obligan a realizar una revisión profunda de su gestión.

“Yo diría que no tengo un prejuicio de que lo privado es, o sea, perdón, lo público es ineficiente y lo privado es eficiente. Pero no hay que, a ver, hay que ponerse colorado. Lo que pasó con Codelco no tiene nombre, no tiene nombre”, afirmó.

En su análisis, cuestionó la relación entre los recursos invertidos en la compañía y los resultados obtenidos en materia de producción de cobre. Durante la entrevista mencionó inversiones por US$32.000 millones en una década y una disminución de la producción desde aproximadamente 1,7 millones a 1,3 millones de toneladas.

“Le metieron en los últimos diez años 32 mil millones de dólares para mejorar la producción. 32 mil millones de dólares en diez años para mejorar la producción. Crédito, plata y la producción bajó 400.000 toneladas, tenían 1.700.000 toneladas y ahora tienen 1.300.000 toneladas y con 32.000 millones de inversión. Eso es un fracaso y lata que en este país que nadie es responsable, o sea, nadie se hace cargo”, manifestó.

Jelincic también se refirió al endeudamiento de la estatal, señalando que, de acuerdo con los antecedentes que expuso, Codelco mantiene una deuda superior a los US$30.000 millones, lo que a su juicio representa una situación financiera compleja.

Consultado sobre la posibilidad de incorporar capitales privados, indicó que el Estado no necesariamente cuenta con los recursos para continuar financiando a la compañía, pero insistió en que cualquier decisión debe ir acompañada de cambios en los mecanismos de control y fiscalización.

Su principal propuesta estuvo relacionada con establecer responsabilidades patrimoniales para quienes integran los directorios de empresas públicas, de manera que las decisiones que generen pérdidas o comprometan recursos fiscales tengan consecuencias para sus responsables.

“Pero yo creo que hay que tomar medidas, por ejemplo, como la siguiente, todos los directorios públicos, las empresas públicas en las evaluaciones, las decisiones, las pérdidas, tienen que responder con el patrimonio propio, los directores, más fiscalización, no, y que tienen que responder con su patrimonio”, sostuvo.

Finalmente, insistió en que la administración de los recursos públicos debe estar acompañada de mecanismos efectivos de responsabilidad, evitando que las pérdidas derivadas de decisiones de gestión terminen siendo asumidas únicamente por el Estado.

“Yo diría que en toda plata que se pierde, las autoridades todos tienen que responder con su patrimonio personal porque no es posible que se farreen cientos de millones y nadie es responsable. Todos los chilenos que tenemos que pagar no es posible. Yo creo que hay que cambiar la normativa en este aspecto”, concluyó.





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