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16 de noviembre de 2026

17 PERSONAS ACCEDIERON A CIRUGÍA PLÁSTICA EN PRIMER OPERATIVO REALIZADO EN MAGALLANES

La actividad se desarrolló los días 13 y 14 de noviembre en el Hospital Clínico de Magallanes y contempló la evaluación e intervención de pacientes priorizados, quienes se encontraban en lista de espera prolongada o en lista GES quirúrgica.

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Un total de 17 personas que se encontraban en espera de una cirugía plástica para mejorar su calidad de vida accedieron a resolución quirúrgica, gracias al primer operativo de esta especialidad realizado por la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica en la Región de Magallanes.

La actividad se desarrolló los días 13 y 14 de noviembre en el Hospital Clínico de Magallanes y contempló la evaluación e intervención de pacientes priorizados, quienes se encontraban en lista de espera prolongada o en lista GES quirúrgica.

La iniciativa se enmarca en el Plan Enlace, estrategia del Ministerio de Salud que busca articular, desde el nivel central, la respuesta a las necesidades de atención especializada de la red asistencial del país. Para ello, facilita el contacto con distintas entidades —como sociedades médicas, universidades, fundaciones, colegios profesionales y otras organizaciones— que permitan complementar las capacidades de los establecimientos de salud.

El operativo fue posible gracias a un convenio suscrito entre el Servicio de Salud Magallanes y la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica y Reconstructiva, orientado a fortalecer la capacidad resolutiva de la Red Asistencial regional.

“El Servicio de Salud Magallanes, en su responsabilidad de lograr la adecuada coordinación y articulación de la Red Asistencial, ha suscrito un convenio con la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica y Reconstructiva, en el contexto de mejorar y reforzar la capacidad resolutiva. Esto ha permitido desarrollar un operativo Enlace de la especialidad, destinado a la evaluación y resolución quirúrgica de pacientes priorizados”, explicó Ricardo Contreras, director (s) del Servicio de Salud Magallanes.

“Durante el día de ayer y hoy se han resuelto 17 pacientes quirúrgicos. Es un gran avance en una especialidad en la que tenemos alta demanda y tiempos de espera que debemos seguir resolviendo”, agregó la autoridad.

Para el Hospital Clínico de Magallanes, la llegada de especialistas representa un aporte relevante, considerando que actualmente la institución no cuenta con un cirujano plástico en planta. “Sabemos que la cirugía plástica en la región es una de las brechas más críticas. No contamos con un especialista en cirugía plástica en el hospital en este momento, por lo que es un tremendo aporte y agradecemos a la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica por apoyarnos a través de este programa”, señaló la Dra. Francisca Sanfuentes, subdirectora médica del establecimiento.

La profesional destacó, además, que el hospital continúa desarrollando operativos y rondas con distintas especialidades, tanto para atenciones de consulta como para la resolución de cirugías en lista de espera prolongada. “Es una herramienta vital para un hospital como el nuestro, aislado y que no siempre cuenta con los recursos de especialistas que quisiéramos”, sostuvo.

Por su parte, el Dr. Ricardo Roa, jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del Hospital del Trabajador y presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, destacó la importancia de estas intervenciones para las personas que las requieren. “Este tipo de cirugías es tremendamente relevante, no solo desde el punto de vista técnico, que son muy desafiantes, sino que, mucho más importante que eso, es poder devolver a nuestros pacientes una calidad de vida”, enfatizó el especialista.

El Dr. Roa también valoró la coordinación con los equipos locales. “Para nosotros ha sido muy importante la coordinación que ha existido con el Servicio de Cirugía y sus profesionales, porque no se trata de llegar, operar y luego desentenderse de los pacientes. El tratamiento es un continuo, la preparación preoperatoria, la selección de los pacientes, el análisis y los exámenes los hicimos junto con el equipo local de manera telemática. Posteriormente, los cuidados postoperatorios seguirán desarrollándose de la misma forma”, explicó.

En el operativo participaron 12 profesionales provenientes de Santiago, entre ellos cirujanos plásticos, cirujanos generales en formación de la especialidad y dos instrumentistas quirúrgicas.

El Dr. Roa destacó, asimismo, las condiciones del recinto hospitalario y la recepción del equipo local. “Hemos quedado gratamente impresionados por el hospital, un edificio precioso, una arquitectura de primer nivel, con una climatización que no tenemos en Santiago en los meses fríos, con un personal amable e instalaciones amplias, limpias y cómodas. Es un privilegio para los profesionales y, sobre todo, para los pacientes que pueden ser atendidos en estas condiciones”, afirmó.

El primer operativo de cirugía plástica realizado en el Hospital Clínico de Magallanes representa un avance concreto en la reducción de tiempos de espera y en el fortalecimiento de la capacidad resolutiva de la Red Asistencial, mediante la articulación de esfuerzos que permitan acercar atenciones de especialidad a la comunidad magallánica, especialmente en aquellas áreas donde existen mayores brechas de cobertura.

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