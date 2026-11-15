ESCUELA 18 DE SEPTIEMBRE REALIZÓ ENCUENTRO DE PSICOMOTRICIDAD CON CERCA DE 300 ESTUDIANTES EN PUNTA ARENAS

La Escuela 18 de Septiembre organizó el Encuentro de Psicomotricidad 2026 «Moverse para aprender», una jornada realizada en el Polideportivo 18 de Septiembre, con el apoyo del Instituto Nacional de Deportes (IND) y la Municipalidad de Punta Arenas.

La actividad convocó a 10 establecimientos educacionales, entre escuelas públicas y escuelas de lenguaje, y contó con la participación de cerca de 300 niños y niñas de educación prebásica y básica.

Durante el encuentro, los estudiantes presentaron distintas expresiones de movimiento, danza y expresión corporal, en una instancia que también promovió la participación y la convivencia entre las comunidades educativas.

La jornada tuvo como propósito destacar la psicomotricidad como una herramienta para el aprendizaje y el desarrollo integral durante la primera infancia.

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