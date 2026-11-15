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15 de noviembre de 2026

ESCUELA 18 DE SEPTIEMBRE REALIZÓ ENCUENTRO DE PSICOMOTRICIDAD CON CERCA DE 300 ESTUDIANTES EN PUNTA ARENAS

​La actividad «Moverse para aprender» reunió a 10 establecimientos educacionales en el Polideportivo 18 de Septiembre, con presentaciones de movimiento, danza y expresión corporal.

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La Escuela 18 de Septiembre organizó el Encuentro de Psicomotricidad 2026 «Moverse para aprender», una jornada realizada en el Polideportivo 18 de Septiembre, con el apoyo del Instituto Nacional de Deportes (IND) y la Municipalidad de Punta Arenas.

La actividad convocó a 10 establecimientos educacionales, entre escuelas públicas y escuelas de lenguaje, y contó con la participación de cerca de 300 niños y niñas de educación prebásica y básica.

Durante el encuentro, los estudiantes presentaron distintas expresiones de movimiento, danza y expresión corporal, en una instancia que también promovió la participación y la convivencia entre las comunidades educativas.

La jornada tuvo como propósito destacar la psicomotricidad como una herramienta para el aprendizaje y el desarrollo integral durante la primera infancia.


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​La alianza con Corporación Edudown y Holding Inversiones Río Serrano busca ampliar las oportunidades de empleo y apoyar a las empresas en la incorporación de trabajadores. Entre enero y junio de 2026, la OMIL concretó 22 colocaciones laborales inclusivas.

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