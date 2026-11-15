15 de noviembre de 2026
PUNTA ARENAS FUE SEDE DEL CURSO INTERNACIONAL DE INSPECTORES DE PESCA CCAMLR
La capacitación organizada por la Armada de Chile reunió a representantes de Estados Unidos, Argentina y organismos nacionales. Los participantes realizaron un ejercicio práctico de fiscalización pesquera y recibieron sus certificados para efectuar inspecciones en el océano Austral.
En Punta Arenas concluyó el Curso Internacional de Inspectores de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR), organizado por la Armada de Chile, a través de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR).
La capacitación reunió a representantes de la Guardia Costera de Estados Unidos, la Prefectura Naval Argentina, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y la Armada de Chile. Durante tres jornadas, los participantes estudiaron los procedimientos de inspección y las medidas de conservación aplicables a las actividades pesqueras en aguas antárticas.
La última jornada contempló un ejercicio práctico en el muelle Capitán Guillermos. A bordo de la Lancha de Acción Marítima «Casma», los alumnos simularon comunicaciones radiales con unidades pesqueras, realizaron una inspección visual desde un bote neumático y posteriormente desarrollaron una inspección simulada a bordo de un buque pesquero.
La ceremonia de clausura se efectuó en la sala de reuniones de Producción de ASMAR Magallanes, donde se entregaron los certificados a los participantes. Según explicó el Capitán de Corbeta Litoral Gonzalo Jiménez, jefe del Departamento de Pesca, Acuicultura y Recursos Marinos de DIRECTEMAR, esta capacitación permitirá que los alumnos puedan realizar inspecciones a embarcaciones pesqueras que operen en el océano Austral durante próximas temporadas.
La actividad también contempló un reconocimiento de la delegación de la Guardia Costera de Estados Unidos a DIRECTEMAR por la organización del curso, en el marco de la cooperación internacional para la fiscalización pesquera y la protección de los recursos vivos marinos antárticos.
La actividad reúne a profesionales y estudiantes de las ciencias de la salud en Punta Arenas, con exposiciones sobre enfermedades neurológicas, avances diagnósticos y tratamientos, además de experiencias de prevención del accidente cerebrovascular.