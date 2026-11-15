Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
SANCHEZ Y SANCHEZ
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
EDELMAG
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

15 de noviembre de 2026

PUNTA ARENAS FUE SEDE DEL CURSO INTERNACIONAL DE INSPECTORES DE PESCA CCAMLR

​La capacitación organizada por la Armada de Chile reunió a representantes de Estados Unidos, Argentina y organismos nacionales. Los participantes realizaron un ejercicio práctico de fiscalización pesquera y recibieron sus certificados para efectuar inspecciones en el océano Austral.

Alumnos escuchando experiencias y aprendizajes del Teniente Primero Litoral Carlos Reyes

En Punta Arenas concluyó el Curso Internacional de Inspectores de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR), organizado por la Armada de Chile, a través de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR).

La capacitación reunió a representantes de la Guardia Costera de Estados Unidos, la Prefectura Naval Argentina, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y la Armada de Chile. Durante tres jornadas, los participantes estudiaron los procedimientos de inspección y las medidas de conservación aplicables a las actividades pesqueras en aguas antárticas.

La última jornada contempló un ejercicio práctico en el muelle Capitán Guillermos. A bordo de la Lancha de Acción Marítima «Casma», los alumnos simularon comunicaciones radiales con unidades pesqueras, realizaron una inspección visual desde un bote neumático y posteriormente desarrollaron una inspección simulada a bordo de un buque pesquero.

La ceremonia de clausura se efectuó en la sala de reuniones de Producción de ASMAR Magallanes, donde se entregaron los certificados a los participantes. Según explicó el Capitán de Corbeta Litoral Gonzalo Jiménez, jefe del Departamento de Pesca, Acuicultura y Recursos Marinos de DIRECTEMAR, esta capacitación permitirá que los alumnos puedan realizar inspecciones a embarcaciones pesqueras que operen en el océano Austral durante próximas temporadas.

La actividad también contempló un reconocimiento de la delegación de la Guardia Costera de Estados Unidos a DIRECTEMAR por la organización del curso, en el marco de la cooperación internacional para la fiscalización pesquera y la protección de los recursos vivos marinos antárticos.


Fotos divulgación de la ciencia al fin del mundo_MAÑANA-10

NODO CIENCIA AUSTRAL REALIZARÁ ENCUENTRO SOBRE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
b74cc62c-393a-4799-9d38-c3055457cf6f-medium-standard-q100

HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES INAUGURA LAS 13ª JORNADAS NEUROLÓGICAS DE LA PATAGONIA

Leer Más

​La actividad reúne a profesionales y estudiantes de las ciencias de la salud en Punta Arenas, con exposiciones sobre enfermedades neurológicas, avances diagnósticos y tratamientos, además de experiencias de prevención del accidente cerebrovascular.

Jornadas Neurológicas
nuestrospodcast
Alumnos escuchando experiencias y aprendizajes del Teniente Primero Litoral Carlos Reyes

PUNTA ARENAS FUE SEDE DEL CURSO INTERNACIONAL DE INSPECTORES DE PESCA CCAMLR

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
CASINO
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
ANDES SALUD
banner shakletone
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
Grupo Actual
Alumnos escuchando experiencias y aprendizajes del Teniente Primero Litoral Carlos Reyes

PUNTA ARENAS FUE SEDE DEL CURSO INTERNACIONAL DE INSPECTORES DE PESCA CCAMLR

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
banner buses fernandez
arcanovios gift
umag
banner methanex
Grupo Actual
SNCHZ
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
CASINO
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
ARTURO STORAKER

COLUMNA DE OPINIÓN | EL COMBUSTIBLE DEL MALESTAR: CUANDO EL COSTO DE LA DISTANCIA ENCIENDE LA CRISIS POLÍTICA

Grupo Actual
banner shakletone
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
c383cf53-31c3-4114-912c-3ef95cb8786f
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
CASINO SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
EDELMAG
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
c96535e3-319e-40a8-98fa-077eb61f9420-medium-standard-q100
banner buses fernandez
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
SNCHZ
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
lengasPNT

DPP DE ÚLTIMA ESPERANZA JUNTO A ESTUDIANTES DE CERRO CASTILLO PARTICIPÓ EN PLANTACIÓN SIMBÓLICA DE LENGAS EN TORRES DEL PAINE

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.