ALUMNA DE LA ACADEMIA MUSICAL JORGE HUIDOBRO OFRECIÓ SU IV CONCIERTO DE PIANO EN PUNTA ARENAS

La alumna de la Academia Musical “Profesor Jorge Huidobro”, Matilde Barría Henríquez, ofreció su IV Concierto de Piano el sábado 7 de noviembre en el salón de música del Club de la Unión de Punta Arenas. La presentación contempló un programa dedicado a las seis sonatinas del compositor italiano Muzio Clementi.

La actividad contó con una importante asistencia de público y estuvo marcada por las interpretaciones del repertorio preparado por la joven pianista, en una presentación que permitió compartir su trabajo musical con la comunidad.

Desde hace cuatro años, la Academia Musical realiza este tipo de conciertos con el propósito de presentar públicamente los avances de sus estudiantes y compartir con la comunidad el trabajo desarrollado durante el año en sus clases de formación musical.

La institución también destacó el acompañamiento de las familias en el proceso de aprendizaje, mencionando especialmente el compromiso de los padres de Matilde. Asimismo, recordó que los avances de sus alumnos también se presentan en la Velada de Clausura anual, instancia en la que participan pianistas, guitarristas y cantantes.

Por su parte, el profesor Jorge Huidobro agradeció a Patricia Rodríguez, gerente, y a Bernardo Mihovilovic, presidente del Club de la Unión de Punta Arenas, por facilitar sus instalaciones para los conciertos y veladas de la Academia. También felicitó a Matilde por su talento, dedicación y perseverancia.

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