MINERÍA Y CONAF CAPACITAN A TRABAJADORES DE FAENA DE TURBA EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN SAN JUAN

La Secretaría Regional Ministerial de Minería y la Corporación Nacional Forestal (CONAF) realizaron una capacitación en prevención y control de incendios forestales dirigida a trabajadores y brigadistas de la empresa Deitan Solutions, en el sector de San Juan, al sur de Punta Arenas.

La actividad contó con la participación del seremi de Minería, Oscar Basualdo Trujillo; el director regional de CONAF, John Revello; el director regional de SENAPRED, Juan Carlos Andrades, y el jefe interino del Departamento de Protección contra Incendios Forestales de CONAF, Javier Mimica.

La jornada contempló contenidos teóricos sobre el origen y comportamiento del fuego, identificación de riesgos y criterios para una primera respuesta. Durante la tarde, los participantes realizaron ejercicios prácticos en terreno con herramientas y equipos para el control inicial de incendios.

La capacitación también recordó los incendios forestales que afectaron los turbales de San Juan en diciembre de 2016, emergencia que movilizó durante varios días a brigadistas de CONAF, Bomberos y otros equipos de respuesta. Desde la institución destacaron la importancia de mantener la preparación de quienes desarrollan actividades productivas en estos sectores.

En paralelo, Miguel Barros, subgerente de Operaciones de Deitan Solutions, informó que la empresa emplea aproximadamente a 20 trabajadores durante su temporada alta, entre octubre y mayo-junio. Además, señaló que cerca del 99% de la producción de turba se destina al sector agrícola, principalmente para la elaboración de sustratos utilizados por empresas productoras de bulbos y semillas, abasteciendo a clientes de distintas zonas del país.

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