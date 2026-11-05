“GUARDIANES”: EL PROYECTO DE AUSTRO CHILE QUE BUSCA FORTALECER EL CAPITAL HUMANO TURÍSTICO Y ACERCAR EL PATRIMONIO A NIÑOS Y NIÑAS DE MAGALLANES

Con el inicio de “Guardianes de Isla Magdalena”, la Cámara de Turismo de Magallanes y de la Antártica Chilena – Austro Chile puso en marcha un proyecto que busca fortalecer la formación práctica de estudiantes de turismo y, al mismo tiempo, acercar el patrimonio natural de la región a niños y niñas de Magallanes. Esta primera versión se enmarca en la conmemoración de los 40 años del Monumento Natural Los Pingüinos, un territorio de gran relevancia para la conservación de la biodiversidad regional y el desarrollo turístico de la región.



En esta oportunidad, 16 estudiantes de cuarto medio de la especialidad de Servicios de Hotelería del Liceo María Behety fueron capacitados previamente para convertirse en “guías por un día”, compartiendo sus conocimientos con estudiantes de distintas escuelas de Punta Arenas en una experiencia educativa en Isla Magdalena.



El puntapié inicial de la iniciativa se realizó el día 4 de noviembre junto a 20 niños de la Escuela 18 de Septiembre, quienes participaron en esta jornada de aprendizaje y exploración del patrimonio natural. La programación contempla tres fechas adicionales, en las que se sumarán estudiantes de otros establecimientos educacionales de la comuna, hasta alcanzar 100 beneficiarios.



El proyecto es organizado por Austro Chile junto a sus socios Solo Expediciones y Fiordos del Sur, y cuenta con la colaboración de la Delegación Presidencial Regional, CONAF y la Empresa Portuaria Austral, instituciones y empresas que han contribuido a hacer posible esta experiencia educativa y de vinculación con el patrimonio regional.



“Estamos muy contentos de poder impulsar iniciativas como esta, y especialmente agradecidos de nuestros socios Solo Expediciones y Fiordos del Sur, que se han comprometido con este proyecto y han puesto sus capacidades al servicio de la comunidad. Creemos que este tipo de experiencias demuestra el enorme valor de la colaboración público-privada, donde el trabajo conjunto permite generar oportunidades concretas para nuestra región. Como gremio, queremos seguir aportando al desarrollo del capital humano turístico y a la formación de nuevas generaciones comprometidas con el conocimiento y cuidado de nuestro patrimonio”, señaló Daniela Rodríguez, gerente de Austro Chile.



Por su parte, la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra, quien participó de la primera jornada, indicó que "Navegar hacia la Isla Magdalena y vivir la experiencia de encontrarse cara a cara con las riquezas del Monumento Natural Los Pingüinos es un privilegio que del que pocos pueden ser parte. Compartir este aprendizaje en terreno con los estudiantes de cuarto medio del Liceo María Behety transforma un viaje por el Estrecho de Magallanes en una vivencia profundamente enriquecedora. Cuando las nuevas generaciones conectan de esta forma tan genuina con nuestra biodiversidad, comprendemos que el futuro de la conservación y del patrimonio austral se fortalece desde el corazón de nuestro propio territorio."



Finalmente, el Director Regional de CONAF, John Revello, señaló: "Buscamos transformar esta conmemoración en una oportunidad de educación y vinculación territorial. El objetivo es doble: fortalecer la formación práctica del capital humano turístico regional y acercar nuestro patrimonio natural a los niños de Punta Arenas, promoviendo la valoración de la biodiversidad".



El proyecto “Guardianes” nace con la vocación de convertirse en una iniciativa replicable en otros atractivos turísticos de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, generando nuevas oportunidades de aprendizaje para estudiantes de turismo y promoviendo, desde temprana edad, el conocimiento, la valoración y el cuidado del patrimonio natural y cultural del territorio

