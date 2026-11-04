SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAGALLANES ANUNCIA HISTÓRICA INVERSIÓN SUPERIOR A LOS $1.660 MILLONES PARA LA CONSERVACIÓN DE CUATRO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

​Con el objetivo estratégico de renovar los espacios educativos y elevar los estándares de habitabilidad, seguridad y confort térmico de las comunidades escolares de la región, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes oficializó la ejecución de cuatro grandes proyectos de conservación integral. La iniciativa conjunta contempla una inversión total exacta de $1.670.608.707 financiada públicamente para optimizar la infraestructura de recintos de enseñanza básica y media.



Rodrigo Sepúlveda Tagle, director ejecutivo Suplente del SLEP Magallanes, destacó “Esta inversión histórica refleja nuestro compromiso con la educación pública y con entregar a nuestros estudiantes espacios dignos, seguros y adaptados a las condiciones climáticas de la región.”



Los trabajos comenzarán de manera simultánea el 20 de noviembre de 2026 y contarán con un plazo de ejecución legal de 120 días corridos. Con el fin de no interferir en el desarrollo pedagógico, las faenas se concentrarán prioritariamente durante el período de receso escolar.













Frente a este positivo escenario, Sepúlveda agregó “Hemos planificado cuidadosamente los tiempos de ejecución para que las obras no afecten el normal desarrollo de las clases, priorizando siempre la seguridad y continuidad del servicio educativo.”

Intervenciones por establecimiento

Liceo Gabriela Mistral: $608.968.629

Liceo Juan Bautista Contardi: $597.133.730

Escuela General Manuel Bulnes: $278.676.123

Liceo Polivalente María Behety de Menéndez: $185.830.225



El director ejecutivo suplente argumentó que cada proyecto responde a necesidades específicas de las comunidades escolares, desde mejoras en calefacción y accesibilidad hasta la renovación de servicios básicos. Obras que impactarán directamente en la calidad de vida de estudiantes y docentes.



Plan de Contingencia y Retorno a Clases 2027

La Subdirección de Infraestructura y Mantenimiento ya trabajan colaborativamente con los establecimientos en sus respectivos planes de contingencia “estamos trabajando junto a los equipos directivos para asegurar que el inicio del año escolar 2027 se realice con absoluta normalidad, garantizando condiciones seguras y adecuadas para todos” enfatizó.



Proyecciones e inversión futura

Para 2027, el SLEP Magallanes definió una robusta cartera de proyectos en Tierra del Fuego y otras provincias. Rodrigo Sepúlveda concluyó: “Nuestro desafío es descentralizar la inversión pública y llegar a cada rincón de la región. Queremos que todos los estudiantes de Magallanes, sin importar su localidad, cuenten con espacios educativos de calidad.”

