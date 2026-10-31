EMPLEO TURÍSTICO EN MAGALLANES CRECIÓ 20,8% EN UN AÑO Y ALCANZÓ 10.660 TRABAJADORES

El empleo en las actividades características del turismo registró un crecimiento de 20,8% en la Región de Magallanes durante el trimestre móvil julio-septiembre de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior. De acuerdo con las cifras informadas por el sector, la región alcanzó 10.660 personas ocupadas en esta actividad.

Con este resultado, Magallanes se ubicó entre las tres regiones con mayor crecimiento porcentual del empleo turístico, después de Tarapacá, que registró un alza de 59,4%, y O'Higgins, con un incremento de 21,7%. En total, la ocupación turística aumentó en 10 de las 16 regiones del país.

A nivel nacional, el sector alcanzó 680.200 personas ocupadas, lo que representa un crecimiento de 4,4% en doce meses y la incorporación de 28.540 trabajadores. Esta cifra contrasta con el comportamiento de la ocupación nacional, que registró una disminución de 1,1% en el mismo período. El turismo representó el 7,3% del empleo total del país.

En cuanto a la distribución por actividades económicas, alojamiento y servicio de comidas concentró la mayor cantidad de trabajadores, con 424.310 personas, seguido por transporte turístico, con 94.520, y actividades deportivas, recreativas y culturales, con 92.480. Este último grupo registró un crecimiento interanual de 16,1%.

El empleo femenino también mostró un incremento, alcanzando 354.440 trabajadoras a nivel nacional, equivalentes al 52,1% de la ocupación turística. La cifra representa un aumento de 14% respecto del mismo trimestre de 2025. Por otra parte, los trabajadores formales del sector llegaron a 458.640, correspondientes al 67,4% del total de ocupados.

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