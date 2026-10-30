PROYECTO DE DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME BUSCA MULTAS SUPERIORES A $200 MIL PARA VEHÍCULOS CON “RONCADORES”

El diputado por la Región de Magallanes, Alejandro Riquelme Ducci, participó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que abordó diferentes materias de interés regional y nacional, entre ellas salud, conectividad, infraestructura pública, fiscalización de recursos fiscales, seguridad y modificaciones legislativas.

Salud: listas de espera y trabajo con organizaciones gremiales

Uno de los primeros temas abordados fue la situación de la salud pública regional, particularmente las listas de espera, los tratamientos oncológicos y la fiscalización de las contrataciones en el Servicio de Salud.

Riquelme señaló que ha sostenido encuentros con distintas organizaciones del sector, entre ellas representantes de Fenpruss y otros gremios, con el propósito de recoger sus inquietudes y conocer las dificultades que enfrentan los establecimientos de salud.

El diputado indicó que parte de este trabajo apunta a revisar las contrataciones en el sistema regional, pero también a impulsar medidas que permitan mejorar la atención de los pacientes y avanzar en la resolución de las listas de espera.

En ese contexto, destacó un cambio en la tendencia de los tiempos de espera, afirmando que durante abril de este año comenzó a observarse una disminución después de un período de crecimiento sostenido.

“Por primera vez en abril de este año, las listas de espera, este crecimiento que tenía sostenido acumulativo, empezó a revertirse. Hoy día, no solo en el tratamiento oncológico y le pusimos urgencia, la ministra de Salud hizo un programa en el cual Magallanes fue uno de los primeros en cumplir en contactar a todas las personas y poner a disposición un tratamiento. Ahora, en listas de espera, dieron un giro y la curva empezó a descender”, sostuvo.

El parlamentario agregó que también ha sostenido reuniones con la dirección del Hospital Clínico de Magallanes para abordar estas materias y buscar alternativas de solución.

A su juicio, la disminución de las listas de espera constituye una de las principales demandas de la ciudadanía y requiere coordinación entre las autoridades, los equipos de salud y los representantes de los trabajadores.

Soberanía, relaciones con Argentina e infraestructura estratégica

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la contingencia relacionada con las declaraciones provenientes de Argentina sobre materias de soberanía y el debate en torno al estrecho de Magallanes.

Consultado por las visitas de autoridades nacionales y representantes políticos a la región, Riquelme cuestionó lo que calificó como un uso político de estas materias y defendió las gestiones que, según señaló, había realizado previamente ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El diputado aseguró que sostuvo reuniones con el canciller y que también presentó oficios para transmitir antecedentes relacionados con la situación regional, incluso antes de que el tema adquiriera mayor exposición pública.

“Nosotros ya hicimos trabajo, nosotros nos reunimos cerca de un mes antes con el canciller y el público estaba en las redes sociales antes que estallara todo este tema de las declaraciones de autoría Argentina respecto al cuestionamiento de la soberanía de Magallanes. Y lo hicimos porque estábamos trabajando y pusimos en alerta al canciller y el canciller ya sabía lo que estaba pasando”, afirmó.

Asimismo, manifestó su confianza en las gestiones del Gobierno en materia de relaciones exteriores y defensa, señalando que estos asuntos requieren responsabilidad institucional y no solamente declaraciones públicas.

En esa línea, cuestionó propuestas que, según indicó, podrían afectar la conectividad terrestre entre Chile y Argentina, especialmente en Tierra del Fuego, y sostuvo que las diferencias diplomáticas deben abordarse considerando sus consecuencias para los habitantes de la zona austral.

El parlamentario también destacó la importancia de fortalecer la presencia del Estado mediante inversiones en infraestructura, señalando que la soberanía no solo se expresa a través de declaraciones políticas, sino también mediante obras que permitan mejorar la conectividad y las capacidades estratégicas de la región.

Aeropuertos, infraestructura portuaria y conectividad hacia el extremo sur

Al profundizar sobre las inversiones regionales, Riquelme sostuvo que Magallanes requiere avanzar en infraestructura portuaria, aeroportuaria y vial para aprovechar su ubicación geográfica y fortalecer su posición frente a otros centros de actividad turística y logística de la Patagonia austral.

En materia aeroportuaria, mencionó las gestiones para concretar mejoras en el aeropuerto de Puerto Natales y avanzar en la licitación correspondiente al aeropuerto de Puerto Williams.

Respecto de Natales, aseguró que fue necesario buscar recursos para evitar que la ciudad enfrentara dificultades de conectividad durante la próxima temporada estival.

“Hoy día se está abriendo la licitación para la mejora del aeropuerto Puerto Williams. Eso es hacer soberanía y el presidente José Antonio Kast tuvo que sacar 5.000 millones de pesos para arreglar el problema que nos dejaron en el aeropuerto de Puerto Natales. Se habían anunciado la licitación y el gobierno anterior nos dejó un peso, no tenían nada avanzado el proyecto y en menos de siete meses levantamos el proyecto, conseguimos las lucas de otros proyectos y logramos poder financiar el aeropuerto Puerto Natales”, afirmó.

El diputado también se refirió al proyecto de construcción del camino Vicuña-Yendegaia, una iniciativa que considera fundamental para mejorar la integración territorial y fortalecer la conectividad hacia la provincia Antártica Chilena.

En ese sentido, indicó que el presupuesto contempla glosas y montos especiales con horizonte hasta 2031 para avanzar en la conclusión de esta ruta.

“Vamos a terminar el camino Vicuña-Yendegaia y ellos no van a necesitar ninguna ayuda por avión, ya no nos van a tener que andar reclamando que porque el hospital, que nos falta esto, nos falta el otro, porque vamos a poder salir con un camión en la mañana desde Punta Arenas y vamos a llegar con ese camión en la noche a Puerto Williams”, sostuvo.

Riquelme planteó que la conexión terrestre permitiría mejorar el abastecimiento, reducir dificultades de traslado y facilitar el acceso de los habitantes de Puerto Williams a servicios y prestaciones disponibles en Punta Arenas.

Además, señaló que la conectividad podría generar nuevas oportunidades para el desarrollo turístico y portuario, al permitir que Puerto Williams se convierta en una alternativa para las operaciones de embarcaciones que actualmente utilizan otros puertos de la zona austral.

“Esa es la labor del Estado, infraestructura, no hacer negocios como o elefantes blancos como el Centro Antártico Internacional”, manifestó, al referirse a la importancia de priorizar obras que tengan un impacto directo en el desarrollo territorial.

Presupuesto 2027: diputado cuestiona ejecución del gasto del Gobierno Regional

La discusión presupuestaria y la utilización de los recursos públicos también ocuparon un espacio importante en la entrevista, particularmente a partir de la reunión que el parlamentario sostuvo con el ministro de Obras Públicas, Luis de Grange, para plantear proyectos considerados prioritarios para Magallanes.

Riquelme explicó que el encuentro se realizó a solicitud de la Cámara Chilena de la Construcción, debido a la preocupación del sector por los recursos destinados a obras públicas durante el próximo año y su impacto en el empleo regional.

El diputado sostuvo que la discusión presupuestaria no debería centrarse exclusivamente en el monto de los recursos disponibles, sino en la calidad y el destino de las inversiones.

“La conversación no es tanto cuánto gastamos. No, si no es cuánto gastamos, sino en qué lo gastamos. Si vamos a gastar 3.500 millones de pesos y no vamos a generar ni un solo puesto de empleo, solamente para algunos científicos estar muy contentos porque viajan por el mundo a seminarios mostrando los resultados del estudio de la papa, no. Nosotros queremos que la plata vaya a inversiones”, señaló.

En ese contexto, cuestionó el nivel de ejecución presupuestaria del Gobierno Regional, afirmando que, a septiembre, alcanzaba aproximadamente un 60% de los recursos disponibles.

A juicio del parlamentario, antes de solicitar mayores asignaciones presupuestarias se debe demostrar una adecuada utilización de los fondos ya entregados, priorizando proyectos de infraestructura y obras con impacto en la economía regional.

“Más que discutir cuánta plata gastamos, es cómo la estamos gastando. Y esa es la discusión que tenemos que tener y más aún un Gobierno Regional que alega porque le recortan el presupuesto. Bueno, primero gástate la plata que teníamos antes de pedir más plata. Si no te la has podido gastar, entonces, por favor, no seas tan descarado de pedir más plata cuando la plata que tienes no te la has podido gastar”, expresó.

El diputado también cuestionó la utilización de transferencias corrientes y convenios como mecanismos para mostrar ejecución presupuestaria, planteando que el énfasis debe estar en inversiones efectivas y proyectos que respondan a necesidades de la región.

Denuncias por presuntas irregularidades en el Gobierno Regional

En relación con las investigaciones y cuestionamientos que involucran al Gobierno Regional de Magallanes, Riquelme se refirió a distintas denuncias que, según indicó, ha presentado ante los organismos correspondientes.

El parlamentario mencionó observaciones relacionadas con proyectos de infraestructura, licitaciones y contrataciones, además de situaciones que han sido puestas en conocimiento de la Contraloría y la Fiscalía Regional.

Entre los antecedentes que expuso, hizo referencia a obras en Puerto Williams, donde cuestionó la calidad de trabajos ejecutados en un establecimiento educacional, señalando que se habrían destinado cerca de $90 millones a mejoras de infraestructura y que algunos pilares metálicos instalados no cumplirían adecuadamente su función.

También sostuvo que existen recursos aprobados para iniciativas en la comuna que, según su versión, todavía no se han ejecutado de acuerdo con lo esperado.

“Se gastaron cerca de 90 millones para mejorar la infraestructura del colegio de Puerto Williams y los pilares metálicos que pusieron descansaban en el aire”, afirmó.

El diputado agregó que algunas de estas situaciones serán abordadas en instancias de fiscalización y sesiones especiales del Consejo Regional, y sostuvo que corresponde a los organismos competentes establecer eventuales responsabilidades.

Asimismo, confirmó que ha prestado declaraciones ante la Policía de Investigaciones en el marco de una investigación relacionada con la adquisición de un inmueble para el servicio Mejor Niñez.

Sobre este último caso, indicó que continuará colaborando con los antecedentes que sean requeridos por la Fiscalía.

“Y nosotros vamos a chequear todos los antecedentes y ya hemos ido a declarar una vez, vamos a ir por segunda vez”, señaló.

Riquelme defendió su labor fiscalizadora y cuestionó que algunos representantes regionales no hayan ejercido oportunamente sus atribuciones de control sobre la administración de los recursos públicos.

Cabe precisar que las situaciones mencionadas corresponden a denuncias, cuestionamientos y antecedentes expuestos por el parlamentario. La determinación de eventuales responsabilidades administrativas o penales corresponde a los organismos fiscalizadores y tribunales competentes.

Proyecto de ley busca endurecer sanciones por ruidos de vehículos

En materia de seguridad y convivencia ciudadana, el diputado abordó el proyecto de ley que presentó para endurecer las sanciones contra los conductores que utilizan vehículos con sistemas de escape modificados, conocidos popularmente como “roncadores”.

Riquelme explicó que la iniciativa busca responder a los reclamos de vecinos de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y otras localidades, debido a los ruidos generados durante la noche y la madrugada.

Actualmente, según lo señalado por el parlamentario, estas conductas reciben sanciones que considera insuficientes para desincentivar su repetición.

“Hoy día es una falta leve, una multa de 30 lucas. Que te pilla Carabineros, te pilla un inspector municipal, no, eso se va a acabar. Presentamos un proyecto y las multas las dejamos sobre los 200 mil pesos y con la capacidad que Carabineros y los inspectores municipales, e inclusive los de Transporte, pueden incautar el vehículo en forma inmediata”, sostuvo.

El diputado indicó que la propuesta modifica la Ley de Tránsito y contempla facultades de fiscalización para Carabineros, inspectores municipales y funcionarios del Ministerio de Transportes, además de sanciones económicas más elevadas y la posibilidad de retirar los vehículos involucrados.

Asimismo, señaló que el proyecto se encuentra en tramitación en la Comisión de Transportes y que el Ejecutivo le otorgó urgencia, considerando que se trata de una problemática que afecta a distintas ciudades del país.

“Es una iniciativa particular mía, proyecto de ley, y le agradezco al Gobierno que le haya dado urgencia a este proyecto porque entiende que esto es un tema transversal, no solamente en Magallanes, sino en todas partes de Chile”, afirmó.

Riquelme manifestó su expectativa de que la iniciativa pueda avanzar durante el próximo año y convertirse en una herramienta para mejorar la convivencia en los barrios y evitar las molestias ocasionadas por vehículos que circulan con escapes modificados.

Rebajas de condenas y beneficios penitenciarios: parlamentario plantea modificar la legislación

En el último tramo de la entrevista, el diputado se refirió a la controversia generada por las rebajas de condenas y la concesión de beneficios penitenciarios a personas condenadas por delitos sexuales, incluidos casos relacionados con abusos contra menores de edad.

Riquelme sostuvo que el problema tiene un origen legal y que las autoridades encargadas de firmar los decretos respectivos se encuentran obligadas a cumplir las resoluciones cuando se reúnen las condiciones establecidas por la normativa vigente.

En ese contexto, aseguró que durante el gobierno anterior se aprobaron 272 resoluciones de esta naturaleza y explicó que, según su interpretación, los ministros correspondientes no tenían facultades para desconocer las decisiones adoptadas por las instancias competentes.

“El gobierno anterior aprobó 272 de estas resoluciones y ¿sabes por qué? Porque el ministro y su secretario están obligados a firmarla, porque si no la firma, ya un Tribunal de Justicia lo obligó a firmarla. Porque esto es un derecho de los reos. Es un derecho al que ellos pueden acceder y si la comisión que está conformada por jueces, por Gendarmería, por asistencia social, etcétera, dice que ese derecho se le tiene que entregar, no le queda más al ministro que firmar”, explicó.

El parlamentario señaló que el actual Gobierno optó por suspender la tramitación de estos decretos y advirtió que podrían presentarse recursos judiciales para exigir su cumplimiento, dependiendo de las circunstancias de cada caso.

Sin embargo, sostuvo que la solución de fondo requiere modificar la legislación y no concentrar la discusión exclusivamente en eventuales responsabilidades políticas de las autoridades que han firmado los documentos.

En esa línea, indicó que el Presidente habría ingresado una modificación legal con discusión inmediata, iniciativa que, según manifestó, busca impedir que personas condenadas por determinados delitos puedan acceder a estos beneficios.

“Y he puesto discusión inmediata a una modificación de la ley para que estas personas no puedan salir libres o al menos con rebaja”, señaló al referirse a la iniciativa legislativa.

Riquelme reconoció que los casos conocidos generan preocupación y calificó como lamentable que personas condenadas por delitos de esta naturaleza puedan acceder a beneficios, pero insistió en que se debe modificar el marco legal para evitar que situaciones similares se repitan.

“Entonces la solución no es sacar ministro, la solución es cambiar la ley y el presidente José Antonio Kast se hizo cargo e ingresó con discusión inmediata una modificación a esta norma. Inmediata, así que mientras estamos tramitando el presupuesto este mes vamos a tener que votar y yo voy a estar a favor”, afirmó.

El diputado también cuestionó el uso político de esta controversia y llamó a centrar la discusión en los cambios legislativos necesarios para abordar el problema.

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